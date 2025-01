Na sygnale, odcinek 663: Koniec Miłosza! Po kolejnym ataku na Basię i Martynę w końcu wpadnie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 663 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 663 odcinku "Na sygnale" Miłosz w końcu wpadnie! Tyle tylko, że wcześniej zdąży jeszcze przeprowadzić kolejny atak na Basię i Martynę, który niestety tym razem mu się uda! Przypomnijmy, że ratownik już wcześniej otruł psa Wszołkowej i próbował doprowadzić do jego śmierci, ale został powstrzymany! Tak samo będzie, gdy zwabi już obie ratowniczki za miasto, po czym uśpi je w karetce i spróbuje zepchnąć ze wzgórza, gdyż w porę na miejscu zjawi się Piotr. Ale niestety w 662 odcinku "Na sygnale" Strzelecki już nie zdąży na czas, przez co Miłosz wcieli w życie swój kolejny chory plan! Zdradzamy, że ratownik uprowadzi swoje koleżanki, po czym je skatuje i wstrzyknie im do organizmu podejrzaną substancję, co dla Basi skończy się tragicznie!

Piotr zdemaskuje Miłosza w 663 odcinku "Na sygnale"!

Do tego stopnia, że w 663 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa będzie walczyć o życie, gdyż skończy z poważnymi obrażeniami mózgu, przez co lekarz nie będzie dawał jej zbyt dużych szans na powrót do zdrowia. O ile oczywiście Basia przeżyje operację. W 663 odcinku "Na sygnale" Martyna będzie mieć o wiele więcej szczęścia, gdyż jej nic aż tak poważnego się nie stanie i dzięki temu będzie mogła stanąć twarzą w twarz z ich oprawcą, gdyż Miłosz w końcu wpadnie! A wszystko dzięki Piotrowi, który w końcu zdemaskuje psychola! Strzelecki odkryje, że to ratownik stał za poprzednimi napaściami na jego żonę i przyjaciółkę i natychmiast zgłosi to Wiktorowi i Beniowi, którzy wspólnie ruszą koleżankom na pomoc.

Miłosz skończy w areszcie w 663 odcinku "Na sygnale"!

I dzięki temu w 663 odcinku "Na sygnale" uda im się uratować Martynę, a Basię szybko przekazać w ręce lekarzy. Ale co najważniejsze wreszcie dorwać Miłosza, który do tej pory swobodnie dopuszczał się zemsty na dziewczynach, które będzie podejrzewał o spowodowanie kalectwa u jego brata. Ale w 663 odcinku "Na sygnale" to będzie już przeszłość, gdyż ratownik w końcu trafi w ręce policji i wyląduje w areszcie, gdzie Strzelecka zdecyduje się z nim skonfrontować. Jednak nawet wtedy nie okaże on żadnej skruchy i wciąż będzie miał na twarzy swój durnowaty uśmieszek, gdyż najważniejsze dla niego i tak będzie to, że jego zemsta się udała, bo choć Martyna przeżyła, to życie Basi wciąż będzie wisiało na włosku! Ale on już będzie skończony, gdyż nie wywinie się odpowiedzialności! A co najważniejsze już więcej nie zrobi im krzywdy!