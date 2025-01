Na sygnale, odcinek 669: Koniec Basi w bazie w Leśnej Górze? Wiktor nie będzie chciał, aby wracała po ataku Miłosza - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 669 - środa, 5.02.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 669 odcinku "Na sygnale" Basia już w końcu opuści szpital, a co najważniejsze wróci do zdrowia po kolejnym ataku Miłosza! Tym bardziej, że to nie będzie takie pewne, gdyż Wszołkowa trafi tam z poważnymi obrażeniami mózgu, przez co szanse na jej wyzdrowienie będą naprawdę minimalne. Ale na szczęście, operacja ratowniczki przebiegnie pomyślnie, a ona wybudzi się ze śpiączki. A co najważniejsze w jej mózgu nie zajdą żadne zmiany, gdyż po odzyskaniu świadomości będzie wszystko i wszystkich pamiętać. W tym głównie Michała (Krystian Kukułka), który ani razu nie zjawi się, aby ją odwiedzić. Dlatego tuż po wyjściu ze szpitala Basia postanowi dowiedzieć się czemu! I wówczas w 669 odcinku "Na sygnale" spadnie na nią kolejna tragedia...

Wiktor nie zgodzi się na powrót Basi do pracy w 669 odcinku "Na sygnale"!

Wszystko przez to, że w 669 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa będzie musiała złożyć zeznania w sprawie zaginięcia Korneta, którego tak jak wcześniej Britney (Paulina Zwierz) nie zastanie w jego mieszkaniu. Ale dopiero wtedy wyjdzie na jaw, że ukochany Basi zaginął! I już na głowę ratowniczki spadnie kolejne zmartwienie, choć dopiero co wyjdzie ze szpitala. Dlatego w 669 odcinku "Na sygnale" Wiktor nie zgodzi się, aby w tej sytuacji Wszołkowa wracała do pracy! Banach uzna, że po tak poważnym urazie mózgu i głowy, Basia powinna nieco odpocząć. Szczególnie, że teraz i tak będzie martwić się zaginionym Michałem!

Czy Wszołkowa jeszcze wróci do bazy w Leśnej Górze w kolejnych odcinkach "Na sygnale"?

Ale czy w kolejnych odcinkach "Na sygnale" Basia jeszcze w ogóle wróci do bazy w Leśnej Górze? Pewnym jest, że już więcej nie będzie pracować z Miłoszem, gdyż po kolejnym ataku na nią i Martynę (Monika Mazur), psychol zostanie zatrzymany tuż po tym jak zdemaskuje go Piotr (Dariusz Wieteska) i doniesie o wszystkim Wiktorowi i Beniowi (Hubert Jarczak)! A zatem z jego strony już nic nie będzie grozić Wszołkowej, gdyż ratownik skończy w więzieniu! Zaginięcie Michała też nie będzie trwać wiecznie, więc bardzo możliwe, że Basia jednak wróci do pracy w następnych odcinkach "Na sygnale"! Ale Wiktor już zadba, aby nie stało się to zbyt szybko i Wszołkowa naprawdę w pełni doszła do siebie i miała już nie tylko zdrową, ale i spokojną głowę! Szczególnie, że to właśnie on zatrudnił wcześniej Miłosza i będzie miał z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia!