Barwy szczęścia, odcinek 3107: Kasia nie wyjdzie z więzienia! Natalii nie uda się jej uratować - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3107 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3107 odcinku "Barw szczęścia" Natalia włączy się w obronę Kasi, która przyzna się do zabójstwa Szymańskiego! Zdradzamy, że Sadowska sama zgłosi się na policję, gdyż nie poradzi sobie z wyrzutami sumienia po śmierci sąsiada Mariusza (Rafał Cieszyński)! I choć zarówno Karpiuk, jak i Łukasz (Michał Rolnicki) spróbują ją przed tym powstrzymać, to ona nie zdoła żyć dłużej w kłamstwie i postanowi się przyznać. Tym bardziej, że na celownik policji już trafi jej kochanek, który stanie się głównym podejrzanym z racji swojej afery z Szymańskim o składowisko śmieci i jego wcześniejszych zeznań przeciwko niemu, przez co zostanie zatrzymany! Podobnie z resztą jak Kasia, która nie będzie chciała, aby za nią odpowiadał i w końcu przyzna się do winy! A Łukasz w 3106 odcinku "Barw szczęścia" zrobi wszystko, aby ją wyciągnąć!

Natalii nie uda się wyciągnąć Kasi z więzienia w 3107 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz poprosi Natalię o pomoc w sprawie Kasi. Oczywiście, Zwoleńska przyjmie jego sprawę i postara się wyciągnąć Sadowską z więzienia, ale to wcale nie będzie takie proste! A to dlatego, że żona jej klienta sama się przyzna, a wszystko będzie wskazywać, że to właśnie ona zabiła Szymańskiego, który umrze w wyniku odniesionych obrażeń! A przecież Kasia spowoduje w nocy wypadek i odjedzie, nie udzielając żadnej pomocy! I choć w pierwszej chwili pomyśli, że najpewniej potrąciła jakieś zwierzę, to gdy Mariusz odnajdzie w okolicy rower sąsiada, a później dowie się o jego wypadku i śmierci, to wszystko złoży się w jedną całość. Dlatego w 3107 odcinku "Barw szczęścia" sąd nie zgodzi się wypuścić Sadowskiej z więzienia nawet za kaucją, o co będzie wnioskować jej prawniczka!

Aresztowana Sadowska kompletnie się załamie w 3107 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3107 odcinku "Barw szczęścia" Natalia postara się pocieszyć i wesprzeć Kasię. Zwoleńska spróbuje ją przekonać, że jeszcze nie wszystko jest stracone, ale Sadowska powoli zacznie tracić na to nadzieję, gdyż zda sobie sprawę z powagi sytuacji. A już tym bardziej, gdy sąd nie zgodzi się jej wypuścić. I wówczas w 3107 odcinku "Barw szczęścia" żona Łukasza już kompletnie się załamie! Czy pożałuje tego, że faktycznie się przyznała? I jak ostatecznie zakończy się jej sprawa? Tego dowiemy się już niebawem!