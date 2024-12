Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3106: Wspólne wesele Natalii i Malwiny jednak się nie odbędzie?! Właściciel wynajętego przez nich lokalu zbankrutuje

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" wspólne wesele Natalii (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński), a także Malwiny (Joanna Gleń) z Hermanem (Maciej Raniszewski) stanie pod dużym znakiem zapytania! Wszystko przez to, że panny młode odkryją, że właściciel lokalu, który wynajęły na swoje przyjęcie zbankrutował, przez co ich impreza nie będzie miała, gdzie się odbyć, gdyż lokal zostanie zamknięty! A gdy w 3106 odcinku "Barw szczęścia" w sprawę zaangażuje się jeszcze Józefina (Elżbieta Jarosik) to już w ogóle będzie kaplica! Czy zatem wspólna uroczystość nie dojdzie do skutku? Koniecznie poznaj szczegóły!