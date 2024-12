Barwy szczęścia, odcinek 3104: Poważna decyzja Cezarego. Oficjalnie uzna syna, ale musi dogadać się z Sofią - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3103: Regina po nocy z Justinem nagle go odsunie! Nie będzie wiedział, co się dzieje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Cezary podejmie decyzję o uznaniu Czarka za syna. Przypomnijmy, że sytuacja z narodzinami chłopca jest nieco nietypowa, ponieważ Sofia nie zdradzała prawdziwego imienia i nazwiska biologicznego taty chłopca. Długo milczała, nawet nie wspomniała o porodzie. Dopiero odkrycie Józefiny i jej całkowita pewność, że mały Czaruś jej jej wnukiem sprawiły, iż koniec końców Rawicz faktycznie odkrył prawdę. Dowiedział się, że noworodek to jego synek, co postawiło wszystko do góry nogami.

Cezary oficjalnie uzna Czarka za syna w 3104 odcinku "Barw szczęścia"

Rawicz podejmie ważną decyzję i będzie chciał uregulować sprawy związane z Czarusiem. Załatwi wszystko, by widniał w papierach jako biologiczny tata dziecka. Sofia początkowo nie chciała zdradzać, że to właśnie były narzeczony jest ojcem, ale przez śledztwo Józefiny wszystko wyszło na jaw. Obecnie w "Barwach szczęścia" seniorka nie odstępuje wnuka i jego mamy na krok. Sofia zamieszkała pod jednym dachem z Józefiną, pracuje u niej i korzysta z pomocy. Trzeba jednak przyznać, że Cezary także nawiązuje nić porozumienia z synkiem, powoli go poznaje i stara się nim zająć. To trudna sprawa, bo oficjalnie pozostaje w związku z Natalią (Maria Dejmek). Zwoleńska nie może wymagać od ukochanego, żeby nie zajmował się dzieckiem, ale patrzenie się na Rawicza i malutkiego Czarka z pewnością budzi dyskomfort.

Cezary musi dogadać się z Sofią w 3104 odcinku "Barw szczęścia"

Nie da się ukryć, że uznanie Czarka jako syna to jedno, ale dogadanie się w sprawie opieki nad dzidziusiem - to już zupełnie co innego. W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Rawicza czeka poważna rozmowa z Sofią i podział opieki nad małym Czarkiem. To może być trudne, skoro Józefina nie przestaje mącić... Znów wyłapie okazję do tego, by ponownie próbować zbliżyć do siebie syna z Sofią.