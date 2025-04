Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3167: Ksawery trafi na pierwsze strony gazet! Syn Kasi i Łukasza bohaterem skandalu - ZDJĘCIA

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery (Bartosz Gruchot), syn Kasi (Katarzyna Glinka) i Łukasza (Michał Rolnicki), trafi na okładkę lokalnej gazety! I to nie byle jakiej - mowa o redakcji "SZOK", która opisze, jak chłopak dzięki swojemu dronowi doprowadzi do rozbicia gangu złodziei! W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery zostanie uznany za bohatera, ale nie wszystkim się to spodoba. Kasia będzie wściekła i zrobi awanturę Łukaszowi! Skandal wokół nastolatka wywoła medialną burzę, której nikt nie przewidzi? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz ZDJĘCIA z tego odcinka.