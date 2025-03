Barwy szczęścia, odcinek 3165: Łukasz ciężko poturbowany! Śledztwo przeciwko złodziejom wymknie się spod kontroli

"Barwy szczęścia" odcinek 3165 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dramatyczne wydarzenia w 3165 odcinku "Barw szczęścia" rozpoczną się od niewinnego prezentu. Gdy w 3164 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Czesław podaruje Ksaweremu nowoczesnego drona, chłopak niemalże od razu będzie chciał go wypróbować. Pierwszy lot okaże się pechowy... a może wprost przeciwnie? Urządzenie przypadkiem zarejestruje na gorącym uczynku grupę złodziei! Nagranie będzie jednoznaczne i stanie się kluczowym dowodem w policyjnym śledztwie. To właśnie te materiały przykuwają uwagę Łukasza, który postanawia zaangażować się w sprawę.

W 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz nie posłucha ostrzeżeń i wśród policyjnego zamieszania zdecyduje się na niebezpieczne działanie. Gdy tylko odkryje, że policja ma dowody na działalność złodziei, postanowi włączyć się w sprawę i dostarczy kolejne materiały, aby przyczynić się do schwytania przestępców. Niestety, ta decyzja okaże się zgubna...

Łukasz wróci do domu poturbowany w 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Sadowski stanie się łatwym celem. W 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ojciec Ksawerego wróci do domu w fatalnym stanie, poturbowany, obolały i całkowicie zszokowany tym, co go spotkało. Kasia (Katarzyna Glinka) i Agnieszka natychmiast będą chciały wezwać pomoc, ale Łukasz nie pozwoli na to.

Związek Łukasza i Agnieszki w 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie na jaw!

Nie tylko brutalne pobicie będzie szokującym wydarzeniem w 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Gdy Łukasz wróci do domu, osłabiony i ranny, Agnieszka rzuci się mu w ramiona, nie przejmując się tym, kto ją obserwuje. W tym momencie Czesław dostrzeże intymność między nimi i zacznie podejrzewać, że między Agnieszką a Łukaszem jest coś więcej niż tylko przyjaźń.

To właśnie w 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Czesław zacznie łączyć fakty i przypomni sobie wszystkie momenty, w których Agnieszka była przy Łukaszu. Czy teraz zakochani postanowią skonfrontować się z prawdą i wyznać wszystkim bliskim, że są razem?