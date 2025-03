Barwy szczęścia, odcinek 3165: Tak Czesław dowie się o związku Agnieszki i Łukasza! O wszystkim zaważy jeden błąd – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3165 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3165 odcinku „Barw szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) i Agnieszka zaczną straszliwie martwić się o Łukasza, który znów narazi siebie i swoich najbliższych na poważne niebezpieczeństwo! A wszystko przez to, że Sadowski osobiście zaangażuje się w policyjne śledztwo przeciwko złodziejom, nagranym przez dron Ksawerego (Bartosz Gruchot), którego wcześniej podaruje mu Czesław.

Zdradzamy, że tuż po wzbiciu się w powietrze, maszyna zarejestruje kradzież, o której dziennikarz natychmiast doniesie policji. Ale na tym nie poprzestanie i sam również znów zdecyduje się pomóc, za co w 3165 odcinku „Barw szczęścia” przyjdzie mu zapłacić ogromną cenę!

Czesław nakryje Agnieszkę i Łukasza w 3165 odcinku „Barw szczęścia”!

I to nie tylko dlatego, że w 3165 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz wróci z akcji cały poturbowany, ale również przez to, że się zapomni! I od razu wpadnie w ramiona swojej ukochanej Agnieszki, nieświadomy tego iż obserwuje ich Czesław, który w ten sposób dowie się o ich związku.

I choć oczywiście, kochankowie już wcześniej będą planowali, aby mu o wszystkim powiedzieć i znajdą ku temu nawet odpowiedni termin – Wszystkich Świętych, to jednak nie w taki sposób, jak to finalnie wyjdzie. I nic dziwnego, gdyż już sam fakt, że jego córka związała się z mężem swojej przyrodniej siostry będzie dla niego szokiem, a to w jaki sposób się o tym dowie w 3165 odcinku „Barw szczęścia”, to już w ogóle!

Zarzeczny nie zaakceptuje związku córki z Sadowskim w 3166 odcinku „Barw szczęścia”!

I oczywiście w 3166 odcinku „Barw szczęścia” Czesław tego nie pochwali! Ojciec Agnieszki nie da jej swojego błogosławieństwa na związek z Łukaszem, w zupełnym przeciwieństwie do jego żony, a drugiej córki Zarzecznego. I choć kochankowie będą robili wszystko, aby to zmienić, to jednak senior pozostanie nieugięty.

Do tego stopnia, że po kłótni z Czesławem w 3167 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka znów zacznie się na poważnie zastanawiać, czy jej związek z Łukaszem ma sens. Ale Sadowski kolejny raz nawet nie pozwoli jej tak myśleć i za wszelką cenę spróbuje naprawić swój błąd! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!

