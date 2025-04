Barwy szczęścia, odcinek 3178: Józefina wściekła na Sofię. Jak lwica będzie bronić Cezarego – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacje Józefiny z Sofią są doskonałe, odkąd obydwie mieszkają razem w rezydencji. Mama Czarka może liczyć na jej opiekę i słowa otuchy. Do czasu, bo dziewczyna się zakochała i zamierza opuścić Polskę razem z synem. Wyjedzie do Anglii do Johna.

Gniew Józefiny w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina będzie bardzo nabzdyczona pomysłem Sofii na resztę swojego życia:

- Nie rozumiem tej dziewczyny. Wyskoczyła z tym wyjazdem nie konsultując z rodziną. Kompletna dziecinada – powie układającemu pasjansa Andrzejowi.

- Sofia jest dorosła i chce ułożyć sobie życie – stwierdzi oczywistą oczywistość Zastoja-Modelski.

- A co? Tu niby nie ma ułożonego życia?

- Ułożone, ale nie jej własne.

- Zatrudniłam ją, dałam dach nad głową, doprowadziłam do tego, że Czaruś ma ojca. Gdyby nie ja, zostałaby z niczym. „Zakochałam się, przepraszam”… No tak mi się odwdzięcza?

- Kochanie, wydaje mi się, że ty także się zakochałaś…

- Ale nie uciekam na koniec świata! (…) Jeśli chodzi o nią, niech sobie jedzie. Ale mnie chodzi o wnuka i syna! Cezary ma prawo widzieć Czarusia. A teraz co? Jaki będzie kontakt? Raz na rok? Raz na pół roku?! Ja się na to nie zgadzam! Nie zgadzam!

Józefina wesprze Sofię w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina ostatecznie zmieni stanowisko. Powie Sofii, że nie ma nic przeciwko jej wyjazdowi. Będzie za nią i Czarkiem tęsknić, ale nie zaszantażuje jej swoją tęsknotą. I zapewni ją, że pod jej dachem zawsze będzie dla niej miejsce.