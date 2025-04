Barwy szczęścia, odcinek 3178: Józefina zaszantażuje Sofię? Uda się jej zaskoczyć matkę Czarka

Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia nie będzie chciała szukać ojca Emila. Nawet po to, by syn mógł polecieć do Stanów

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sofia cieszy się ze szczęścia Józefiny z Andrzejem (Leon Charewicz) – które nie potrwa już długo – ale czuje się samotna. Też chciałaby kogoś mieć… Kiedy w Londynie spotkała się podczas podróży służbowej z Dżo z dawną miłością (Jan Pyrek), sprawy potoczyły się szybko. Wspólna przyszłość z Johnem w Anglii zapowiada się obiecująco.

Dobre relacje Sofii z Józefiną w serialu "Barwy szczęścia"

Narzeczeństwo bardzo zmieniło Józefinę. Zauważyli to wszyscy, a najbardziej Sofia, która z nią żyje na co dzień. Dżo troszczy się o nią i opiekuje nią i wnukiem. Od czasu do czasu pokazuje jeszcze jednak dawny charakterek i wkrótce tak się właśnie stanie.

Wsparcie Józefiny w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina na początku bardzo się zdenerwuje decyzją Sofii o życiu na emigracji w Londynie. Zasugeruje Cezaremu (Marcel Opaliński), by nie zgodził się, jako ojciec, na to, by syn zamieszkał w innym kraju. Zażąda, by jego mama przeprowadziła się sama. Ale kiedy Sofia zacznie przepraszać za swoje, bolesne dla Dżo, postanowienie, Rawiczowa nagle zmieni stanowisko. Powie zaskoczonej dziewczynie, że nie ma do niej żalu:

- Będę tęsknić za tobą i za Czarusiem, ale szantażować cię moją tęsknotą nie mam zamiaru. Jedź i bądź szczęśliwa. Wszystkiego dobrego na tej obczyźnie... A gdyby cokolwiek poszło nie tak, pamiętaj, że pod moim dachem zawsze będzie dla ciebie miejsce.

Cudowne słowa Józefiny podniosą Sofię na duchu. Potrzebna będzie jej już tylko zgoda Cezarego, by przeprowadzka Czarka była zgodna z prawem. Jest jego ojcem i musi wyrazić zgodę.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl