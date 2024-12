Barwy szczęścia, odcinek 3101: Asia z Hubertem pozbędą się Emila i skorzystają z wakacji. Namiętne sceny u Pyrków - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3103: Regina po nocy z Justinem nagle go odsunie! Nie będzie wiedział, co się dzieje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3101 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3101 odcinku "Barw szczęścia" Asia z Hubertem będą mogli spędzić czas tylko w swoim towarzystwie. Zdejmą z siebie obowiązek opieki nad dziećmi i skorzystają z lata. Odcinki "Barw szczęścia", które pojawią się w styczniu 2025 r. były kręcone jeszcze podczas letnich dni, kiedy zabawy i spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu było możliwe, a wręcz pożądane. Sokalska z ukochanym wykorzystają przyjemne promienie słońca i urządzą sobie mały "bazę" w ogrodzie.

Emil z Marysią znikną z życia Asi i Huberta

W 3101 odcinku "Barw szczęścia" na próżno będzie szukać Marysi czy Emila. Dzieciaków nie będzie w domu, bo syn Asi wyjedzie na letni obóz, za córeczka Huberta poleci do Stanów. Zdradzamy, że przed Pyrką kolejna trudna decyzja, bo oczywiście początkowo nie spodoba mu się pomysł wysyłania dziecka do Klary (Olga Jankowska). Ich relacje po rozwodzie nadal pozostają dość nadszarpnięte, a brat Agaty (Natalia Zambrzycka) nie bardzo ufa byłej żonie.

Mimo wszystko Hubert zgodzi się na wyjazd dziewczynki do USA. Marysia lubi latać do mamy, a Pyrka weźmie to pod uwagę. W ten oto sposób będzie miał dużo czasu na skupianiu się tylko na Asi. Ona po wyjeździe Emila na obóz także nie będzie narzekać na przyjemne towarzystwo ukochanego.

Romantyczne chwile u Asi i Huberta

Na romantyczne sceny w domu Pyrków trzeba poczekać aż do stycznie 2025 r. Asia z Hubertem będą mieli coraz więcej wspólnego, raczej nie ma mowy o kryzysie u tej pary, a niebawem mogą zostać całkowicie sami w domu. Oprócz wyjazdu dzieciaków, także Agata z Ignacym (Olaf Staszkiewicz) zaczną przymierzać się do wyjazdu kamperem w świat. Kieliszewski będzie coraz bliżej pomysłu, by wraz z ukochaną wyruszyć w nieznane. Gdyby faktycznie do tego doszło, Asia z Hubertem zostaliby sami w domu rodzinnym Pyrków.