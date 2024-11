Barwy szczęścia, odcinek 3084: Basia i Czesław będą razem?! Biologiczny ojciec Kasi znów odnajdzie miłość na Zacisznej?

"Barwy szczęścia" odcinek 3084 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3084 odcinku "Barw szczęścia" Jola znów weźmie się za wróżenie Basi. Tym bardziej, że jej wcześniejsze przepowiednie sprawdzą się nie tylko w przypadku Grzelakowej, ale także i Kasi. I choć przyjaciółka Kozłowskiej uzna to za zwykły zbieg okoliczności, to w przeciwieństwie do niej, Sadowska uwierzy w jej niezwykłą moc widzenia przyszłości, gdyż wydarzy się wszystko, co jej wywróży. Dlatego Jola nie zaprzestanie swoich praktyk i już w w 3084 odcinku "Barw szczęścia" zabierze się za wróżenie Czesławowi, który ponownie zjawi się w Warszawie w towarzystwie Agnieszki (Katarzyna Tlałka) z okazji Dnia Dziecka, aby wspólnie celebrować go z Kasią i Ksawerym!

Jola przewidzi, że Basia i Czesław są sobie przeznaczeni w 3084 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3084 odcinku "Barw szczęścia" Czesław zdecydowanie odżyje dzięki Sadowskim, a czas spędzony z córką i wnukiem sprawi, że znów zacznie się cieszyć życiem. A to oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejszy upór nie tylko Kasi, ale także i Basi, jednej z nielicznych żyjących sąsiadek Zarzecznego z Zacisznej z dawnych lat. I ten fakt sprawi, że w 3084 odcinku "Barw szczęścia" Jola zacznie nawet podejrzewać, że Grzelakowa i Czesław mogą być sobie przeznaczeni! Tym bardziej, że oboje zostaną sami po śmierci ukochanych małżonków i nie będą mogli stworzyć nic stałego. A to dlatego, że Zarzeczny nawet nie będzie szukał nikogo innego niż jego zmarła żona Zofia, a Basi jednak nie uda się stworzyć stałego związku z Arturem Chowańskim (Jacek Rozenek), co wcześniej także przewidzi Jola!

Zarzeczny zwiąże się z Grzelakową w 3084 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3084 odcinku "Barw szczęścia" kolejna wróżba Kozłowskiej się spełni, a Basi i Czesław faktycznie będą sobie przeznaczeni? Czy wdowcy z Zacisznej dadzą sobie kolejną szansę na miłość, którą wcześniej znaleźli właśnie na tym osiedlu? Czy Grzelakowa w końcu uwierzy w magiczną moc Joli i podda się jej przepowiedni? I czy Zarzeczny otworzy się na nową miłość? Tego dowiemy się już w 3084 odcinku "Barw szczęścia"!