Barwy szczęścia, odcinek 3075: Kasia okrutnie zagra na uczuciach Łukasza! Zrobi mu nadzieję, po czym wróci do Mariusza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3075 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zacznie świętować Dzień Matki w objęciach Mariusza, po czym spotka się z Ksawerym. Syn wręczy jej 2 bilety do kina, do którego jednak sam się z nią nie wybierze, gdyż ogromnie zapragnie, aby ten dzień jego matka spędziła wraz z jego ojcem. Tym bardziej, że syn Sadowskich wciąż będzie się łudził, że małżeństwo jego rodziców uda się uratować. Podobnie z resztą jak sam Łukasz, który przy okazji śledztwa w sprawie nowego kochanka żony, znów się do niej zbliżył. I to do tego stopnia, że Celina (Orina Krajewska) postanowiła się wycofać, gdy na własne oczy zobaczyła, że nie jest on wobec niej obojętny. Dlatego w 3075 odcinku "Barw szczęścia" i Sadowski będzie miał wielkie nadzieje, co do ich randki, ale niestety mocno się przeliczy!

Romantyczna randka Sadowskich w 3075 odcinku "Barw szczęścia"!

Co prawda, w 3075 odcinku "Barw szczęścia" Sadowscy spędzą ze sobą naprawdę udany wieczór, ale tak naprawdę będzie miał on znaczenie wyłącznie dla Łukasza. Do tego stopnia, że na nowo obudzi ono w nim nadzieje na to, że ich małżeństwo jednak uda się uratować. I to tak mocne, że Sadowski zdecyduje się postawić wszystko na jedną kartę i pocałować kompletnie zaskoczoną żonę, która po ich zbliżeniu w 3075 odcinku "Barw szczęścia" już będzie wiedzieć wszystko. Ale nie da tego po sobie poznać! A wręcz przeciwnie będzie robić dobrą minę do złej gry, raniąc przy tym nie tylko uczucia Łukasza, ale i Ksawerego!

- Mogę powiedzieć ci coś całkiem serio? Związek z tobą to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło. I bardzo się cieszę, że jego owocem jest nasz syn… - wyzna Łukasz.

- To raczej owocem pojawienia się na świecie Ksawerego jest nasz związek... Mieliśmy odwrotną kolejność! - przypomni mu Kasia.

- No tak, zgadza się!... Dzięki za ten wieczór, Kasiu… - powie oczarowany Sadowski.

- Ja też dziękuję. Było… jak kiedyś… - odwzajemni mu się żona.

Kasia już nie wróci do Łukasza i wybierze Mariusza w 3076 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale już w 3076 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wyłoży karty na stół. Tyle tylko, że nie przed swoim mężem i synem, a przyjaciółką Reginą (Kamila Kamińska), której wcześniej sama będzie doradzać w sprawie Franka (Mateusz Banasiuk) i Justina (Jasper Sołtysiewicz). I choć Czapla dla dobra syna Kamilka (Władek Domański) zdecyduje się dać jeszcze jedną szansę swojemu mężowi, a nie ukochanemu, to Sadowska postąpi na odwrót! A to dlatego, że po pocałunku z Łukaszem w 3076 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że już nie kocha męża i nie widzi żadnych szans na uratowanie ich małżeństwa! Jednak, żeby nie sprawić przykrości Ksaweremu, zacznie okazywać Mariuszowi chłód. Ale i tak ostatecznie wybierze kochanka!