Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3073: Regina ostatecznie wybierze Franka, ale nie zdoła zapomnieć o Justinie - ZDJĘCIA

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Franek (Mateusz Banasiuk) na dobre wróci do Warszawy, aby ratować swoje małżeństwo z Reginą (Kamila Kamińska). Falkowski będzie mocno zdeterminowany, aby odzyskać żonę i to nawet kosztem pracy, przez co ostatecznie Czapla zdecyduje się dać im szansę. Tyle tylko, że w 3073 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie będzie mogła zapomnieć o Justinie (Jasper Sołtysiewicz), którego wcześniej sama odrzuci. Co wydarzy się dalej? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!