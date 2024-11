Barwy szczęścia, odcinek 3081: Łukasz po odrzuceniu przez Kasię wróci do Celiny! Niewierna żona tego nie zniesie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3081 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3081 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zdecyduje się wrócić do Celiny, gdy Kasia da mu jasno do zrozumienia, że nie widzi już dla nich żadnych szans. I choć małżonkowie znów zbliżą się do siebie przy okazji śledztwa w sprawie Mariusza (Rafał Cieszyński), jak i wspólnego wyjścia z okazji Dnia Matki, które załatwi im Ksawery (Bartosz Gruchot), wciąż łudzący się, że jego rodzice jeszcze do siebie wrócą, to jednak ostatecznie nic z tego nie będzie. A to dlatego, że po ich pocałunku Kasia zrozumie, że już nic czuje do swojego męża, a ich małżeństwa to dla niej zamknięty temat. Wówczas Sadowska wróci do tematu rozwodu, a jej mąż zostanie zupełnie sam, gdyż chwilę wcześniej zdystansuje się od niego i Brońska, gdy zda sobie sprawę, że Łukasz jeszcze nie jest gotowy na nowy związek. Ale w 3081 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni!

Kasia wybuchnie, gdy zobaczy Łukasza i Celinę razem w 3081 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3081 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski w końcu pogodzi się z definitywnym rozpadem swojego małżeństwa. Tym bardziej, że to właśnie on powie synowi o planowanym rozwodzie z jego matką, gdy zdezorientowany chłopiec już nie będzie wiedział, co myśleć. I nic dziwnego, gdyż Kasia o niczym mu nie powie, a nawet dla jego dobra zacznie okazywać Mariuszowi chłód, ale wreszcie i dla niego wszystko stanie się jasne. Tyle, że wtedy i jej związek zacznie wisieć na włosku, gdy w trakcie wspólnego wyjścia z Ksawerym i Mariuszem na procesję Bożego Ciała i festyn w remizie, jej syn ulegnie poważnemu wypadkowi. Młody Sadowski upadnie z dużej wysokości i wyląduje na badaniach w szpitalu, czym mocno przerazi swoją matkę. Oczywiście, w 3081 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz spróbuje ją pocieszyć, ale jego zachowanie tylko dodatkowo ją zirytuje. A gdy na miejsce dotrą także Łukasz z Celiną, to Sadowska już nie wytrzyma i wybuchnie!

Szczęście Sadowskiego u boku Brońskiej w 3081 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3081 odcinku "Barw szczęścia" między małżonkami dojdzie do ostrej kłótni, gdyż Kasia nie zdzierży widoku radosnego Łukasza z Celiną, gdy sama będzie się wściekać na Mariusza. Ale tym razem Sadowski już się tym nie przejmie. A wręcz przeciwnie, gdyż po wizycie w szpitalu zaprosi Brońską do siebie i spędzi z nią kolejną noc! W 3082 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwy Łukasz obudzi się u boku Celiny, w czasie gdy Kasia będzie ledwo żywa po nocy spędzonej na fotelu przy łóżku ich syna, który na szczęście będzie mógł już wrócić do domu! I choć Sadowska wciąż będzie mogła liczyć na wsparcie Karpiuka, to tak kolorowo jak u Łukasza i Celiny u nich nie będzie. Tym bardziej, że jej mąż już się o to mocno postara, aby kolejny raz nie stracić Brońskiej!