Barwy szczęścia, odcinek 3078: Bruno pozbędzie się Karoliny?! Tylko tak Klemens zdoła uratować go przed Bożeną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3078 - piątek, 22.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3078 odcinku "Barw szczęścia" Klemens zda sobie sprawę, że trudno będzie mu wygrać sprawę Bruna. Tym bardziej, że Bożenie będzie zależało nie tylko na rozwodzie z niewiernym mężem, ale także pozbawieniu go praw rodzicielskich do Tadzia (Józio Trojanowski), jak i odebraniu mu połowy jego majątku, aby w ten sposób zemścić się na nim za jego romans z Karoliną. Szczególnie, iż będzie on trwał w najlepsze, a kochankowie nawet ze sobą zamieszkają, choć nie przyjdzie to tak łatwo. A to dlatego, że na drodze zakochanych wciąż będzie stać Amelia. Ale jak tylko Wiśniewska w końcu zaakceptuje ich związek i da im swoje błogosławieństwo, to Różańska jednak zmieni zdanie i wprowadzi się do Stańskiego wraz ze swoim synem. I wtedy w 3078 odcinku "Barw szczęścia" znów wszystko się skomplikuje!

Bruno nie zgodzi się na propozycję Klemensa w 3078 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3078 odcinku "Barw szczęścia" Górecki zacznie namawiać Stańskiego, aby przed swoją rozprawą rozwodową jednak pozbył się kochanki z hotelu. Prawnik zda sobie sprawę, że Bożena, a już tym bardziej jej prawniczka Sylwia Paszkowska (Olga Bończyk), z którą już kilka razy przegrał w sądzie, zdoła to wykorzystać przeciwko jego klientowi i będzie chciał go przed tym uchroni, aby mieć jakiekolwiek szanse w ich starciu. Ale niestety na marne, gdyż w 3078 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nawet nie będzie chciał słyszeć o takim rozwiązaniu! Zakochany Stański nie zgodzi się na wyprowadzkę Różańskiej, gdyż zbyt długo będzie czekał na to, aby Karolina w ogóle się na to zdecydowała, żeby tuż po fakcie ją wyprosić. Szczególnie, w perspektywie tego, że wreszcie zaakceptuje ją Amelia!

Bożena ostro zemści się na niewiernym mężu w 3078 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3078 odcinku "Barw szczęścia" Bruno słono za to zapłaci! A to dlatego, że scenariusz Klemensa się sprawdzi i już nie tylko Karolina, ale także prawdopodobnie i on będzie musiał zniknąć z hotelu! Wszystko przez to, że Stańska zacznie mieć takie roszczenia finansowe, że jej mąż zostanie zmuszony do sprzedaży swojego życiowego biznesu, gdyż po prostu nie będzie w stanie jej spłacić. Ale oczywiście, w 3079 odcinku "Barw szczęścia" Stański tak łatwo się nie podda i zdecyduje się podjąć próbę kolejnej mediacji z żoną. Jednak na Mazurach spotka go kolejna przykra niespodzianka, przez co ich konflikt tylko się zaogni...