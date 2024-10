Barwy szczęścia, odcinek 3073: Amelia w pełni zaakceptuje Karolinę. Szczęście Bruna okaże się dla niej najważniejsze

Bruno zaprosi Karolinę z Dobromirem do swojego hotelu w 3061. odcinku "Barw szczęścia"

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Bruno poprosi ukochaną Karolinę, by z Dobromirem (Franciszek Bukowski) przenieśli się do hotelu i zamieszkali razem z nim. Ona jednak zauważy, że nie będzie się czuć komfortowo w tym samym miejscu, gdzie Stański mieszkał z Bożeną (Marieta Żukowska) i Tadziem (Józio Trojanowski). Ale dla Bruna związek na odległość nie będzie mieć sensu. Stanie na tym, że Karolina z synem przyjadą na początek na jedną noc i cały dzień.

Bruno wzorowo zajmie się Dobromirem w 3061. odcinku "Barw szczęścia"

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" do hotelowego apartamentu Bruna trafi dziecięce łóżeczko. A on tak wspaniale zajmie się Dobromirem, że zrobi tym na Karolinie wielkie wrażenie. Poświęci mu mnóstwo czasu i zrobi to z prawdziwą radością.

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Amelia zrozumie, że szczęście Bruna jest dla niej najważniejsze

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" niedługo po tym „próbnym” pobycie Karoliny i Dobromira u Stańskiego Bruno ponowi zaproszenie dla niej i jej syna, ale tym razem, by przeprowadzili się do hotelu na stałe. Różańska zgodzi się, mając w pamięci jak dobrze Bruno zajmował się jej dzieckiem, jak był zaangażowany w to, by dobrze się z nim czuł. Amelia widząc, jak szczęśliwy jest jej syn z Karoliną i że ich miłość jest prawdziwa - nie była tylko przelotnym romansem - zmieni swoje nastawienie do ich związku. Ostatecznie, szczęście Bruna okaże się dla niej najważniejsze.

„Barwy szczęścia" odcinek 3073 - piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2