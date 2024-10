Barwy szczęścia, odcinek 3061: Karolina z synem zamieszkają z Brunem? Tego chce zakochany Stański

Wyrzuty sumienia Karoliny w „Barwach szczęścia”

Karolina odczuwa wyrzuty sumienia, od kiedy zobaczyła w szpitalu chorą Amelię (Stanisława Celińska). Obwinia się o jej konflikt z synem, a także o to, że Bruno nie może widywać swojego. Stański zaręcza jej, że bycie razem to ich wspólna decyzja i że niczemu nie jest winna, ale Różańska jest zdania, że to ona jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone ich romansem.

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Bruno poprosi Karolinę, by z Dobromirem zamieszkali u niego w hotelu

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Stański nieoczekiwanie wyjdzie z propozycją, która zmieni życie Karoliny i Dobromira – syna jej i Rafała Zaborskiego (Wojciech Solarz). Poprosi ukochaną, żeby się przenieśli do hotelu i zamieszkali z nim. Różańska jednak zaznaczy, że nie mogłaby czuć się dobrze w tym samym miejscu, w którym Bruno mieszkał z Bożeną (Marieta Żukowska) i Tadziem (Józio Trojanowski). Stański będzie nalegał mówiąc, że nie zadowala go związek na odległość. Wobec tego Karolina zgodzi się przywieźć Dobromira przynajmniej na jedną noc i cały dzień.

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Bruno sprowadzi do hotelu dziecięce łóżko dla Dobromira

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Bruno powie Kajtkowi (Jakub Dmochowski), że łóżeczko, które do hotelu przywiózł kurier, zamówił on. Trafi do jego hotelowego mieszkania. Stański tak świetnie zajmie się Dobromirem, że Karolina będzie pod wrażeniem. Bruno poświęci mu mnóstwo czasu i zrobi to z radością.

„Barwy szczęścia" odcinek 3061 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2