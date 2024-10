Barwy szczęścia, odcinek 3060: Małgorzata nie uwierzy w wyzdrowienie Malwiny. Nie pozwoli jej zajmować się Rozalką

W 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Malwina od razu będzie chciała wrócić do dawnego życia

W 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Malwina, niemal natychmiast po powrocie do domu ze szpitala psychiatrycznego, na co jej cała rodzina już od dawna czekała, będzie chciała wybrać się sama na spacer z Rozalką (Nina Małkiewicz). Powie Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), że musi nadrobić stracony czas i spędzić go z maleństwem:

- Chcę pobyć z córką... Nie wysiedzę w czterech ścianach. Skoro mnie wypisali, to chyba nic jej ze mną już nie grozi? Odwiedzimy Hermana.

W 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata i Jerzy poróżnią się w kwestii Malwiny. Czy Rozalka jest z nią bezpieczna?

W 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia" decyzja Malwiny, by samej wybrać się na spacer z Rozalką, wywoła u Zwoleńskiej panikę. Małgorzata oznajmi Jerzemu (Bronisław Wrocławski), że boi się o nią, bo nie jest i nigdy już nie będzie zdrowa:

- Jak się skończył jej ostatni samodzielny spacer? Powinniśmy z nią pójść.

Zdanie Jerzego będzie zupełnie inne – będzie wierzył w córkę:

- Ustabilizowano jej leki, jest mentalnie stabilna.

Czy Małgorzata weźmie sobie te słowa do serca? Czy też zacznie bacznie przyglądać się każdemu gestowi Malwiny i kontrolować ją…?

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

Malwina obieca rodzinie zmiany w 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3060. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Malwina obieca starszej córce Emilce (Jessica Frankiewicz), że dramatyczne wydarzenia z przeszłości, które doprowadziły do zamknięcia jej w szpitalu psychiatrycznym, już się nie wydarzą. A Hermanowi (Maciej Raniszewski) przyrzeknie, że będzie się pilnowała dwa razy bardziej niż kiedyś.

„Barwy szczęścia" odcinek 3060 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2