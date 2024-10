Barwy szczęścia, odcinek 3075: Przełomowy pocałunek Kasi i Łukasza! Podejmie ważną decyzję - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Pocałunek Kasi i Łukasza to prawdziwy przełom. Czy po zbliżeniu w 3075 odcinku "Barw szczęścia" nawiąże się między nimi więź i postanowią zrezygnować z rozwodu? Przecież nadal pozostają w związku małżeńskim, bo do oficjalnej rozprawy w sądzie wciąż nie doszło. Nie da się jednak ukryć, że Kasia wybrała nową miłość, przystojnego rolnika Mariusza (Rafał Cieszyński), który nadszarpnie jej zaufanie. Między tą dwójką dojdzie do spięć i nieporozumień, ale już teraz wiadomo, że Kasia nie rozstanie się z mężczyzną. Co w sytuacji, w której mąż pocałuje ją po spotkaniu w kinie? To może obrócić bieg wydarzeń.

Ksawcio wyśle Kasię i Łukasza do kina w 3075 odcinku "Barw szczęścia"

Ksawery nie chciałby rozwodu rodziców. Już w 3075 odcinku "Barw szczęścia" da mamie wyjątkowy prezent. Podaruje jej bilety do kina i będzie miał nadzieję, że na seans uda się także tata. Cel chłopaka zostanie osiągnięty, ponieważ Górka z Sadowskim faktycznie postanowią spędzić ze sobą czas. Kasia pójdzie na film głównie przez synka, któremu nie chciałaby sprawiać przykrości. Dziennikarz dopatrzy się za to szansy na nowy start z żoną. Jego relacja z Celiną (Oriana Krajewska) potoczy się w dziwnym kierunku, a Łukasz zrozumie, że to właśnie z Kasią chciałby budować dalszą przyszłość. Czy ona poczuje to samo?

Pocałunek Kasi z Łukaszem w 3075 odcinku "Barw szczęścia"

Po udanym wypadzie do kina Łukasz odważy się na śmiały krok. Na pożegnanie pocałuje Kasię, która przyjmie ten gest z niemałym szokiem. Będzie miała z tyłu głowy, że przecież tworzy związek z Mariuszem i mimo sprzeczek, chciałaby kontynuować relację.

Zdradzamy, że pocałunek wiele zmieni. Niestety u Kasi padną jeszcze twardsze decyzje co do męża. Czuły gest Sadowskiego da jej do myślenia i zadecyduje wreszcie, że małżeństwo to zamknięty rozdział. Wyzna Reginie (Kamila Kamińska), że pocałunek dobitnie jej to uświadomił.

