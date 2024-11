Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3073: Mroczna przepowiednia dla Kasi. Jola ostrzeże ją przed wypadkiem i czymś więcej! - WIDEO, ZDJĘCIA

W 3073 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) stanie się kolejnym celem Joli Kozłowskiej (Małgorzata Potocka), która odkryła w sobie nowy talent i została wróżką! Z kart tarota Jola wyczyta najbliższą przyszłość Kasi. Niestety nie będzie to pomyślna wróżba. Wręcz przeciwnie! To, co Kasia usłyszy w wróżki w 3073 odcinku "Barw szczęścia" o swoim związku z Mariuszem (Rafał Cieszyński) dokładnie się sprawdzi. Blady strach padnie na nią, gdy Jola zobaczy w kartach wypadek Kasi! Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO.