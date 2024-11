Barwy szczęścia, odcinek 3085: Rodzina Kasi i Mariusza powiększy się! Górka nie będzie skakać z radości

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Hubert nie pozwoli, żeby Marysia rozdzieliła go z Asią. Na imprezie u Pyrków nastąpi przełom? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3085 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

To już pewne! W 3085 odcinku "Barw szczęścia" rodzina Kasi powiększy się! Ksawery (Bartosz Gruchot) oszaleje z radości, bo spełni się jego małe marzenie. Kasia niestety nieco inaczej podejdzie do sprawy i wcale nie okaże zachwytu. O co tak naprawdę chodzi w całej sytuacji?

Otóż, w 3085 odcinku "Barw szczęścia" to Czesław (Marian Jaskulski) wpadnie na pomysł zakupienia dla córki i wnuka psa. Ksawcio chciałby zwierzątko, o które mógłby dbać. Biologiczny ojciec Górki spełni pragnienia wnuka, ale narazi się Kasi. Górka nie tyle co nie lubi zwierząt, co nie będzie widziała szans na trzymanie psa w mieszkaniu. Od razu pomyśli, że trudno jej będzie pogodzić wszystkie obowiązki z opieką nad pieskiem. Tu narodzi się poważny problem.

Agnieszka uświadomi Czesławowi, że postąpił pochopnie

W całą sprawę w 3085 odcinku "Barw szczęścia" włączy się Agnieszka (Katarzyna Tlałka). To ona zwróci ojcu uwagę, że jego pomysł z psem jest miły i kochany, ale jednak przysporzy Kasi wielu problemów. Tym bardziej, że przed Górką rozwód, wspieranie Ksawcia, a związek z Mariuszem nie trwa jakoś długo. Właściwie dopiero wszystko rozkwita, a czasem bywa między nimi różnie. To naprawdę wiele kwestii, którymi Górka musi się zająć. Zarzeczny nie przewidzi, że zrobi kłopot.

Mariusz pomoże Kasi w trudnej sytuacji w 3085 odcinku "Barw szczęścia"

Mariusz wyciągnie do ukochanej pomocną dłoń. Już w 3085 odcinku "Barw szczęścia" zaproponuje Kasi, że weźmie ich psa. Ma przecież duży dom, spory ogród i zieleń. To dla zwierzaka idealne warunki, a Ksawcio mógłby bawić się z czworonożnym przyjacielem w Brzezinach. To uratuje sytuację, a Kasia poczuje ulgę.