Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3109: Żona Szymańskiego nie uwierzy, że Kasia go zabiła i obciąży zeznaniami Mariusza! Syn podsłucha jej rozmowę z policją - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3109 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie tylko Szymańska (Agata Pruchniewska), żona zmarłego Szymańskiego (Jacek Grondowy), ale i cała wieś Brzeziny, odkryje w końcu, że to właśnie Mariusz Karpiuk (Rafał Cieszyński) jest podejrzany o zabicie pijaka i awanturnika! Początkowo wdowa nie uwierzy, że to Kasia (Katarzyna Glinka) mogła zabić Szymańskiego. Dlatego obciąży zeznaniami Mariusza. To nie przypadek, że w 3109 odcinku "Barw szczęścia" na Szymańską i przesłuchującego ją policjanta zaczai się syn, młody Szymański (Maciej Czerklański)