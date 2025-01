Barwy szczęścia, odcinek 3124: Mariusz na wolności skłóci się z rodziną zabitego Szymańskiego! Do końca będzie bronił Kasi

"Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3124 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz będzie na wolności. Jak informowaliśmy, Karpiuk wyjdzie z więziennego aresztu, ale wcale nie będzie świętował. Wręcz przeciwnie, chętnie nadal siedziałby za kratami, byle tylko chronić Kasię. W końcu sam zgłosił się do odsiadki i mówił, że to on zabił Szymańskiego. To oczywiście nieprawda, bo nawet nie siedział za kierownicą samochodu w feralną noc, kiedy zginął podły sąsiad. To Kasia prowadziła auto, a ukochany próbował zacierać ślady. Pewnym jest, że w 3124 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie odzyska wolności.

Mariusz na wolności podejmie poważne kroki

Wyjście Mariusza z aresztu będzie spowodowane ważnym odkryciem czujnego Kodura (Oskar Stoczyński), który odkryje, że rolnik wcale nie był winny nielegalnemu składowaniu śmieci. Policjant podąży tym tropem i udowodni, że Karpiuk wcale nie jest winny, a wszelkie dywagacje w tej sprawie zostaną ucięte.

Mariusz na wolności nie odpuści sprawy Szymańskiego. Ostatnią rzeczą, którą zniesie jest odsiadka Kasi. Dlatego rolnik zacznie prężnie działać, szukać rozwiązań, dowiadywać się i robić wszystko, byle oczyścić ukochaną z okrutnych zarzutów. To jednak nie będzie proste.

Mariusz skłóci się z Szymańskimi w 3124 odcinku "Barw szczęścia"

Zdradzamy, że nieustępliwy Karpiuk pojedzie do Brzezin w 3124 odcinku "Barw szczęścia". Każdy zna nastawienie okolicznych sąsiadów do mężczyzny. Każdy spojrzy się na rolnika jak na wroga. Mało tego, dojdzie do ostrej kłótni Mariusza z Szymańskimi! Od słowa do słowa wywiąże się niezła afera. Syn zmarłego nie odpuści. Przed Mariuszem bardzo trudny czas. Nie wiadomo nawet, czy zdoła oczyścić swoje imię.