Barwy szczęścia, odcinek 3126: Łukasz po kolejnej nocy z Agnieszką w końcu przyzna się jej do relacji z Celiną! Postawi mu ultimatum – ZDJĘCIA

W 3126 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka (Katarzyna Tlałka) i Łukasz (Michał Rolnicki) z samego rana i to tuż po powrocie z Mazur, spotkają się w mieszkaniu detektywa na schadzkę. Siostra Kasi (Katarzyna Glinka) i jej mąż przeżyją kolejne miłosne uniesienie, po którym Sadowski w końcu postanowi powiedzieć swojej kochance o swojej relacji z Celiną (Orina Krajewska)! Oczywiście, w 3126 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz zacznie zapewniać Agnieszkę, że to nie było nic poważnego, ale nawet mimo tego siostra Kasi postawi mu jasne ultimatum! Jakie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!