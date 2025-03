Barwy szczęścia, odcinek 3150: Regina poświęci wszystko dla Franka. Będzie z nim na pełen etat – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina i Justin (Jasper Sołtysiewicz) rozstali się w serialu „Barwy szczęścia”. Skotnicki rzucił Czaplę, kiedy zobaczył ją całującą się z Frankiem. Został na Sycylii ze złamanym sercem sam, żeby się wyciszyć.

Rozmowa Reginy z Brunem w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina zacznie wspominać wakacje z Justinem na Sycylii. Będzie zaskoczona, że tak długo nie ma go z powrotem – Skotnicki nie zgłosi się do pracy. Postanowi przeprowadzić ważną rozmowę z Brunem (Lesław Żurek) i przy okazji zapyta o kochanka. Ale Stański nic jej nie powie – Justin nie będzie sobie tego życzył.

Przełomowa decyzja Reginy w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina powie Frankowi o najważniejszej decyzji w swoim życiu. Kiedy zaczną rozmowę, Franek będzie się obawiał, że wspólny powrót z Sycylii to była tylko chwilowa „łaska” z jej strony:

- Wydawało mi się, że z Justinem to tylko romans, że to tylko na chwilę. I że tam, na Sycylii i potem, w drodze do domu, że między nami było jak dawniej…

- Jeżeli w ogóle mamy do siebie wrócić, jeżeli ma to się udać, to koniec ze związkiem na odległość – odpowie na to Czapla zdecydowanie i z uśmiechem.

- Przecież wiesz, że nad tym pracuję! - żachnie się Falkowski.

- Nie o tym mówię. Zabieram Kamila i jedziemy do ciebie, do Bydgoszczy.

- A fitness? A twoja praca? Przecież powiedziałaś, że za nic jej nie zostawisz…

- To było kiedyś… Nie wiem, zatrudnię managera, sprzedam… Nie będę grała koncertów w hotelu. Już zresztą złożyłam wypowiedzenie. Albo będziemy małżeństwem na pełen etat, albo znowu nic z tego nie wyjdzie – stwierdzi wzruszona Regina.

- Kocham cię… - Franek porwie żonę w ramiona.

- Ja ciebie też… - obejmie go mocno Regina.

Regina całkowicie zrezygnuje z tego, co kocha na rzecz tego, kogo kocha. Ale czy to przepis na szczęście, czy na katastrofę?