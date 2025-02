Barwy szczęścia, odcinek 3147: Regina zrozumie, że nadal kocha Franka. Zniszczy uczucie Justina

„Barwy szczęścia" odcinek 3147 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To będzie odcinek, w którym Franek odzyska uczucie ukochanej kobiety, a Justin je straci. Słynąca z braku zdecydowania, unosząca się na fali nastrojów – w końcu artystka! - Regina pożegluje z powrotem od kochanka do męża. Skotnicki, który tak się postarał o piękną niespodziankę dla Czapli i zaprosił ją w romantyczną podróż na Sycylię, zostanie z niczym.

Pocałunek Reginy i Franka w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Wystarczy, że Regina zobaczy Franka otoczonego młodymi, atrakcyjnymi kobietami i spostrzeże, jak świetnie się bawi w ich towarzystwie, a poczuje się zazdrosna. A mąż tylko na to będzie czekał. Podejdzie do niej i zaproponuje wspólny przejazd na rolkach, jak za starych, dobrych czasów. Weźmie ją za rękę i nagle pocałuje. Regina da się ponieść i oboje zaczną się całować. Nie zauważą, że będzie to widział Justin. To będzie dla niego prawdziwy wstrząs.

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina bardzo zrani Justina

Dla Justina pocałunek Falkowskich będzie oznaczał jedno – absolutny koniec marzeń o wspólnym życiu z Reginą. Punkt zwrotny. Starał się, jak mógł. Wpatrzony w Czaplę jak w obraz organizował specjalnie dla niej jej recitale w Hotelu Stańskich, sam zaczął się podszkalać w grze na fortepianie, wynajął dla niej willę, zmontował łóżeczko dla Kamilka (Władek Domański), opłacił podróż na Sycylię. Wszystko na nic! Ostatecznie Regina zdradziła z kolei i jego i zraniła. Skotnicki wróci do sycylijskiego hotelu, napisze do niej pożegnalny list i się wyprowadzi. Oli (Michalina Robakiewicz) powie, że ten związek od początku był skazany na porażkę. Czapla wróci do Warszawy z mężem. Justin zostanie natomiast na wyspie by odreagować swoją wielką, bolesną porażkę...