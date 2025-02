Barwy szczęścia, odcinek 3141: Na Sycylii Justin pozna swoją przyszłą dziewczynę! Alessandra pomoże mu zażegnać konflikt z Frankiem

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina nie wprowadziła się do Justina, choć wynajął dla nich – także dla jej syna Kamilka (Władek Domański) – piękną willę z ogrodem i kupił jej pianino. Czapla stwierdziła, że nie może z dnia na dzień wywrócić dziecku życia do góry nogami. Rozczarowany, ale zakochany Skotnicki obiecał, że na nią zaczeka.

Obrona Franka przez Reginę w 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Justin bardzo stara się o Reginę, ale ona nie odwzajemnia mu się tym samym. Pogardziła wynajętą dla nich willą, a teraz jeszcze będzie broniła Franka, co sprawi kochankowi dużo przykrości. Czapla mu zapowie, że nie zrobi nic przeciw „skołowanemu” Falkowskiemu.

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin pozna nową dziewczynę na Sycylii?

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin zafunduje Reginie romantyczną podróż na Sycylię, którą całkowicie zepsuje Franek. Zjawi się tam nieoczekiwanie i zapowie, że odzyska żonę. W dodatku zajmie pokój obok zakochanej pary. W tej patowej sytuacji Skotnicki postanowi zmienić apartament. Będzie liczył na inny, równie elegancki. Ale wolny będzie jedynie pokoik z widokiem na śmietnik. Justin uprosi recepcjonistkę Alessandrę, by przeprowadzkę zaproponowała Frankowi:

- Ten facet chce nam zepsuć wakacje. On jest zazdrosny o moją partnerkę, to jego była.

Ten pomysł od początku będzie skazany na porażkę. Dlaczego Falkowski miałby się przenosić do klitki, skoro zapłacił za apartament z tarasem…? Nie będzie słuchał propozycji menadżera. Alessandra – albo Ola, bo to Polka mieszkająca we Włoszech - mu wyjaśni, że kobieta, z którą przyleciał Justin to żona protestującego gościa i że obydwaj mężczyźni będą o nią konkurować podczas pobytu. Kiedy o tym usłyszy, mina mu zrzednie – będzie się obawiał awantur w hotelu, więc jasno postawi Frankowi sprawę prosząc, by nie sprawiał kłopotów. Falkowski mu to obieca.

Wkrótce okaże się, że Justin i Ola bardzo się do siebie zbliżą… Czy to będzie nowa miłość Skotnickiego?

