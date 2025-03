Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3150: Reginie znudzi się nowe życie z Frankiem? Szybko zatęskni za Justinem - ZDJĘCIA

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina (Kamila Kamińska) i Franek (Mateusz Banasiuk) zaczną nowy rozdział w życiu. Znowu będą je dzielić, a Justin (Jasper Sołtysiewicz) zostanie na Sycylii. Ale Czapla wytrzyma tylko kilka dni bez kontaktu ze Skotnickim. Nie widząc go w hotelu, pójdzie do Bruna (Lesław Żurek), by go o niego wypytać. Ale okaże się, że Justin zakaże mu udzielać Reginie jakichkolwiek wiadomości na swój temat.