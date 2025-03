M jak miłość, odcinek 1857: Dorota straci przytomność w taksówce? Nie będzie w stanie dotrzeć do Grabiny! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wielu miesiącach nieobecności, spowodowanej leczeniem nowotworu mózgu w Bostonie, Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na powrót do Polski. Jej celem będzie Grabina, gdzie pragnie spotkać się z mężem, Bartkiem. Jednak podróż z lotniska okaże się dla niej wyzwaniem. W trakcie jazdy taksówką Dorota poczuje się słabo, co zmusi ją do przerwania podróży wcześniej niż planowała.

Powrót Doroty do Polski w 1858 odcinku "M jak miłość"

Decyzja Doroty o powrocie do kraju nie będzie łatwa. Po długiej i wyczerpującej terapii w Stanach Zjednoczonych, gdzie poddawała się eksperymentalnemu leczeniu, Kawecka będzie pełna nadziei na odzyskanie dawnego życia u boku męża. Jednak jej stan zdrowia wciąż będzie wymagał uwagi. W 1858 odcinku "M jak miłość" Dorota zdecyduje się na podróż do Grabiny, aby spotkać się z Bartkiem. Jednak w trakcie jazdy taksówką poczuje się na tyle źle, że będzie musiała wysiąść wcześniej, niż by tego chciała.

Gdy taksówka przemierzy kolejne kilometry, Dorota zacznie czuć, że coś jest nie tak - osłabienie, trudności z oddychaniem i nagłe zawroty głowy sprawią, że w 1858 odcinku "M jak miłość" nie będzie w stanie dokończyć podróży. Kierowca zauważy jej niepokojący stan i zapyta, czy wszystko w porządku, ale Dorota, mimo widocznej słabości, zdecyduje się wysiąść w Lipnicy, gdzie usiądzie na przystanku i spróbuje dojść do siebie.

Bartek w 1858 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedział, co się dzieje z Dorotą!

Podczas gdy Dorota zmagać się będzie ze złym samopoczuciem w Lipnicy, Bartek w 1858 odcinku "M jak miłość" będzie przeżywał prawdziwe katusze, nie mając pojęcia, gdzie zniknęła jego żona. Po jej nagłym zniknięciu nie spodziewał się, że kiedykolwiek ją jeszcze zobaczy - teraz, kiedy nagle wróci, wszystko się w nim przewróci do góry nogami.

Kawecka przeszła piekło, poddając się eksperymentalnej terapii w USA, ale wciąż nie jest pewna, czy udało jej się ostatecznie pokonać chorobę. Mimo że lekarze w Bostonie zapewniali ją o poprawie, w 1858 odcinku "M jak miłość" nagły atak osłabienia w taksówce może okazać się dowodem, że nowotwór nie powiedział jeszcze ostatniego słowa...