M jak miłość, odcinek 1857: Lekarz Doroty nie przestanie się o nią troszczyć! Po powrocie do Polski nadal będzie pod jego opieką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka pojawi się w Grabinie w samym środku sylwestrowych przygotowań. Jej powrót okaże się wielką niespodzianką, bo nikt nie będzie spodziewał się, że po tylu miesiącach leczenia w końcu zdecyduje się na przylot do Polski. Ale czy to oznacza, że na dobre porzuci terapię w Stanach?

Nic bardziej mylnego! Choć Dorota będzie wyglądać o niebo lepiej niż przed wyjazdem, lekarz od samego początku zaznaczy, że leczenie jeszcze się nie zakończyło. W 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka niemal natychmiast po wylądowaniu dostanie od niego wiadomość z pytaniem, jak się czuje i czy regularnie przyjmuje leki. Ten SMS stanie się dla niej przypomnieniem, że jej walka z rakiem wcale się nie skończyła...

Lekarz Doroty w 1857 odcinku "M jak miłość" nie odpuści! Kawecka będzie pod ścisłą kontrolą

Dorota nawet w Polsce nie odzyska pełnej swobody. W 1857 odcinku "M jak miłość" lekarz z Bostonu zadba o to, by nadal była pod jego czujnym okiem! Kawecka od razu po przylocie zostanie poinformowana, że musi kontynuować terapię i nie może zapominać o regularnych badaniach. Co więcej, dostanie wyraźne ostrzeżenie, że jeśli jej stan się pogorszy, będzie zmuszona natychmiast wrócić do Stanów.

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wróci do Polski, ale ukryje się przed Bartkiem!

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota zaskoczy wszystkich swoim powrotem do Polski, ale zamiast rzucić się w ramiona Bartka, postanowi się przed nim ukrywać! Czyżby Kawecka bała się reakcji męża, gdy dowie się, że jej leczenie jeszcze się nie zakończyło? A może ma inny, jeszcze bardziej szokujący powód, dla którego unika spotkania z Bartkiem? W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie zachowywać się bardzo tajemniczo...