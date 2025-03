M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1854: Dorota wróci w Nowy Rok, ale nie na stałe! Leczenie zmusi ją do kolejnego wyjazdu - ZDJĘCIA

W 1854 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) otrzyma długo wyczekiwane wieści od swojego lekarza w Bostonie! Chora na raka mózgu Kawecka, wreszcie usłyszy, że eksperymentalne leczenie przynosi pozytywne efekty, co pozwoli jej na podróż do Polski. Choć nie zdąży ona na święta Bożego Narodzenia, to Nowy Rok spędzi już w swoim kraju. Niestety, radość z powrotu w 1854 odcinku "M jak miłość" będzie krótkotrwała, ponieważ Dorota będzie musiała wrócić do USA, by kontynuować terapię. Czy jej małżeństwo z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) przetrwa kolejną rozłąkę? Czy Natalka (Dominika Suchecka) wykorzysta tę sytuację, by zbliżyć się do Lisieckiego? Sprawdź, co już wiadomo!