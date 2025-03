M jak miłość, odcinek 1857: Dorota wróci do Bartka, ale pozostanie w ukryciu! Nikt jej nie rozpozna - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Doroty do Bartka w 1857 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał szczęśliwego przebiegu! Przeciwnie. Nie dość, że Bartek nie będzie miał pojęcia, że Dorota wróci do Grabiny, to jeszcze chora na raka mózgu Kawecka będzie świadoma tego, że w Polsce spędzi zaledwie kilka dni, więc nie ujawni się ludziom! Amerykański lekarz postawił sprawę jasno - Dorota będzie musiała wrócić do szpitala w Bostonie, by kontynuować leczenie. Jej wyniki badań poprawiły się, ale to wcale nie oznacza, że pokonała śmiertelną chorobę.

Dorota po powrocie w 1857 odcinku "M jak miłość" ukryje się przed Bartkiem

Nie tylko z tego powodu 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota nie będzie hucznie świętować powrotu do Grabiny, ani nawet nie uprzedzi Bartka o swoim przyjeździe. Jakby tego było mało na przystanku autobusowym podsłucha rozmowę córki Natalki (Dominika Suchecka), Hani (Wiktoria Basik) z koleżanką, z której wysnuje wniosek, że niebawem Bartek weźmie ślub z Natalią! Mimo że nadal jest jej mężem będzie przekonany, że Dorota zmarła i został wdowcem.

Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" nie odbierze telefonów Doroty z nieznanego numeru

Nic dziwnego, że Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" nie spotka się z Bartkiem, nie pojedzie nawet do swojego domu, by uniknąć spotkania z mężem. Co prawda, jak podaje portal światseriali.interia.pl, Dorota kilka razy zadzwoni do ukochanego, ale będzie miała inny numer, więc Lisiecki pomyśli, że to połączenie od jakiegoś natarczywego telemarketera.

Nikt nie rozpozna Doroty po jej powrocie w 1857 odcinku "M jak miłość"

Na tym jednak nie koniec, bo w 1857 odcinku "M jak miłość" zamaskowana Dorota będzie kilka godzin krążyła po Grabinie, lecz nikt nie nie rozpozna. Będzie bowiem skrywała twarz pod kapturem kurtki, więc pozostanie niezauważona. Wieczorem Dorota zjawi się przed domem Mostowiaków, gdzie znajdzie Bartka. I tam zobaczy go z Natalką, jak trzyma na rękach "przyjaciółkę", bo policjantka będzie cierpiała z powodu kontuzji stopy. To będzie dla niej dowód, że Bartek związał się z Natalką i planuje z nią ślub!

