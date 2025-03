M jak miłość, odcinek 1857: Dorota odezwie się do Bartka, ale ją zignoruje! Przestanie odbierać telefony od żony - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1859: Jakub po odejściu Kasi zmierzy się Mariuszem! Marcin popchnie go do desperackiego kroku – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wróci do Polski z nadzieją, że w końcu zobaczy Bartka. Zanim jednak trafi do Grabiny, w Lipnicy przypadkowo usłyszy rozmowę Hani (Wiktoria Basik) z koleżanką. Dziewczynka z entuzjazmem opowie, że jej mama, Natalia, wkrótce wyjdzie za Bartka! Hania zdradzi, że już teraz Lisiecki nocuje u Natalii i bardzo się kochają. Te słowa będą dla Doroty jak cios prosto w serce...

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" nie dodzwoni się do Bartka

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota w szoku po tym, co usłyszy z ust Hani sięgnie po telefon i zacznie nerwowo dzwonić do Bartka. Spróbuje go ostrzec, powiedzieć mu, że wróciła, że jest tuż obok. Ale on… nie odbierze! Bartek, który od miesięcy szuka żony, teraz nie rozpozna numeru i pomyśli, że to telemarketer! Nieświadomy, jak blisko jest prawda, kilkukrotnie zignoruje połączenia. Dorota będzie dzwonić raz po raz, ale w słuchawce usłyszy tylko sygnał odrzucanego połączenia.

Gdyby tego było mało, Natalia tego dnia przeżyje trudne chwile. Podczas treningu dozna kontuzji nogi i z bólem upadnie na ziemię! Na miejsce od razu przybiegnie Adam (Patryk Szwichtenberg), który natychmiast zawiezie ją na SOR. Lekarze zajmą się jej urazem, ale dziewczyna ledwo będzie mogła chodzić. W 1857 odcinku "M jak miłość" opiekę nad policjantką przejmie Bartek. Po wspólnej kolacji u Mostowiaków dziewczyna nie da rady samodzielnie dojść do auta. Wtedy Lisiecki, nie zastanawiając się ani chwili, weźmie ją na ręce i zajmie się nią najlepiej jak tylko potrafi.

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota podejmie dramatyczną decyzję!

Dorota nie będzie mogła w to uwierzyć. Wróciła do Polski pełna nadziei, ale teraz wszystko wskazuje na to, że Bartka już straciła. W 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka, zamiast podejść do Bartka i wyjaśnić sytuację, po prostu się podda. Opuści Grabinę w ciszy, nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Kiedy Bartek w końcu zdecyduje się oddzwonić na numer, z którego dzwoniła, usłyszy tylko komunikat: "Numer tymczasowo niedostępny".