M jak miłość, odcinek 1861: Dorota ukryje się przed Bartkiem u przyjaciółki Ady! Uwierzy, że weźmie ślub z Natalką - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Co będzie dalej z Dorotą i Bartkiem w 1861 odcinku "M jak miłość" już po tym jak Kawecka znów opuści Grabinę? Niestety Lisiecki nie będzie miał pojęcia, że żona żyje, że na jakiś czas przerwała leczenie raka w klinice w Bostonie, że przyjechała do Polski na krótką przepustkę.

To dlatego Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Dorota wróciła

Przypomnijmy, że w 1857 odcinku "M jak miłość" powrót Doroty do wsi potrwa zaledwie kilka godzin! Zamiast się ujawnić, będzie ukrywała się przed wszystkimi, by nikt jej nie rozpoznał. Mimo to Bartek wyczuje obecność Doroty w pobliżu, jakby serce podpowiadało mu, że ukochana jest bliżej niż mógłby przypuszczać. Za decyzją Doroty o trzymaniu się z daleka od męża będzie stał wiadomość o jego ślubie z Natalką! Jakby tego było mało zobaczy na własne oczy jak ukochany trzyma Natalię na rękach przed domem Mostowiaków. Tego będzie dla niej za wiele.

- Kiedy Dorota widzi Bartka, który trzyma na rękach inną kobietę, to po prostu jej życie drugi raz w jakiś sposób metaforyczny się kończy. To jest chwila wielkiego załamania, żalu, poczucia klęska, że wygrała życie, ale z drugiej jest je przegrała, bo być może miłość jej życia jest już zajęta - zapowiedziała Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kolejna ucieczka Doroty przed Bartkiem z Grabiny w 1857 odcinku "M jak miłość"

Już pod koniec 1857 odcinka "M jak miłość" Dorota ucieknie z Grabiny przed Bartkiem, nie odbierze od męża żadnego telefonu. Mimo że Lisiecki będzie oddzwaniał na nieznajomy mu numer. Zawiedziona tym, że mąż tak szybko pocieszył się po jej odejściu, że planuje nowe życie z Natalką, bez słowa wyjedzie ze wsi. Dokąd?

Przyjaciółka Doroty w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie ją kryła przed Bartkiem

To wyjaśni się dopiero w 1861 odcinku "M jak miłość", kiedy Dorota zjawi się u swojej przyjaciółki Ady! Tylko ona dowie się, że Dorota wróciła, że spędzi w Polsce jeszcze tylko kilka dni, bo musi dokończyć leczenie, eksperymentalną terapię w szpitalu w Bostonie. Ada będzie pierwszą osobą, której Kawecka przyzna się, że wyniki badań dają jej szansę na pokonanie raka mózgu, złośliwego oponiaka i że po niemal pół roku walki z nowotworem jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Wygrała życie, ale straciła miłość...

Podczas spotkania Doroty z Adą w 1861 odcinku "M jak miłość" z ust załamanej żony Bartka padną słowa, że to już konic jej małżeństwa.

-Nie wiem, co sobie wyobrażałam... Że będzie na mnie czekał do końca świata - Dorota nie zdoła powstrzymać łez.

Wiele wskazuje na to, że Ada w 1861 odcinku "M jak miłość" dochowa tajemnicy Doroty, nie powie Bartkowi, że jego żona wróciła. A to oznacza, że Lisiecki nadal będzie żył w nieświadomości, że ukochana jest przekonana o jego ślubie z Natalką. Gdyby tylko Dorota odebrała od niego telefon, mogliby sobie wszystko wyjaśnić, a tak jeszcze przez jakiś czas nie wrócą do siebie, nie będą mogli zacząć wszystkiego od nowa! Trudno przewidzieć jak długo potrwa ta rozłąka Doroty i Bartka.

Na pewno w 1861 odcinku "M jak miłość" Bartek zobaczy Dorotę w Warszawie, ale zwątpi w swoje zmysły. Będzie myślał, że to tylko przywidzenia.

