M jak miłość. Dorota odzyska Bartka. Znów będą razem, ale dopiero za kilka miesięcy - ZDJĘCIA

Czy Dorota i Bartek z "M jak miłość" będą razem?

Na planie "M jak miłość" trwają już nagrania odcinków nowego sezonu, który w TVP będzie emitowany po przerwie wakacyjnej, od września! Wygląda na to, że dopiero wtedy będziemy mieli pewność co dalej z Dorotą i Bartek, czy ich małżeństwo przetrwa, czy wielka miłość pokona przeciwności losu, kłamstwa, niedomówienia i tajemnice chorej na raka Kaweckiej. Na szczęście to już pewne, że Dorota wyzdrowieje, że zakończy leczenie w szpitalu w Bostonie i zwalczy złośliwego guza mózgu.

Czy kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą szczęśliwego zakończenie miesięcy rozłąki Bartka i Doroty? Czy Lisiecki wybaczy żonie, że zostawiła go w dniu ślubu, uciekła do USA, gdzie podjęła leczenie, ale słowem mu o tym nie wspomniała i tak długo żył ze świadomością, że nie wie gdzie jest Dorota i czy jeszcze żyje? To się wyjaśni dopiero w nowym sezonie "M jak miłość" jesienią.

Pod ostatnim postem Iwony Rejzer za planu "M jak miłość" pojawiły się komentarze w stylu: "Wracaj Dorota.Bez kombinacji z Natalką.Chcemy Bartka i Doroty ❤️". Niestety widzowie nie mają co liczyć na to, że obędzie się bez komplikacji, że zakochana w Bartku Natalka nagle zniknie z jego życia.

Natalka wkroczy między Bartka i Dorotę w 1857 odcinku "M jak miłość"

Co prawda w 1857 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 17.03.2025, w TVP2, Bartek uprzedzi Natalię, że nigdy nie przestanie kochać Doroty, że przyjaciółka nie ma na co liczyć z jego strony, ale nie uda mu się tak łatwo zagłuszyć jej nieodwzajemnionego uczucia.

Co gorsza kiedy w 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota wróci do Bartka, przypadkiem usłyszy o jego ślubie z Natalką i pomyśli, że jej mąż związał się z policjantką, że już pogodził się z jej odejściem, może nawet ją uśmiercił. To dlatego Dorota nie spotka się z Bartkiem, wyjedzie, a w zasadzie znów ucieknie z Grabiny!

Kiedy Dorota i Bartek w "M jak miłość" wrócą do siebie? Dopiero w nowym sezonie?

Wspólne sceny Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego za kulisami "M jak miłość" do nowych odcinków kolejnego 26 sezonu, to dowód na to, że jeszcze długo ta para do siebie nie wróci, że minie sporu czasu, nim zakochani zejdą się i znów będą razem szczęśliwi.

