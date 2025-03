M jak miłość, odcinek 1857: Bartek uprzedzi Natalkę, że nie przestanie kochać Doroty! Nie odbierze telefonu od żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Doroty do Bartka w 1857 odcinku "M jak miłość" nastąpi w najgorszym możliwym momencie! Tuż przed Sylwestrem wyleczona z raka Dorota opuści szpital w Bostonie i z przepustką od swojego lekarza zjawi się w Grabinie, by wreszcie wszystko wyjaśnić mężowi i poukładać to, co zniszczyła swoją ucieczką w dniu ślubu.

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" usłyszy o ślubie Bartka i Natalki

Jak tylko Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wróci do Grabiny stanie się dla niej jasne, że Bartek wcale na nią nie czeka, że układa sobie już życie z Natalią. Mało tego, weźmie ślub z przyjaciółką! Jak informuje portal światseriali.interia.pl "nowina" o ślubie Bartka i Natalki będzie dla Doroty jak grom z jasnego nieba. Nie zdoła jednak wyjaśnić tego z mężem, który najwyraźniej już zakończył żałobę po jej śmierci, uwierzył, że zmarła, skoro od wielu miesięcy nie dała żadnego znaku życia.

Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" nie odbierze telefonu od Doroty

Bartek nie odbierze połączeń od Doroty, bo w 1857 odcinku "M jak miłość" wyświetli mu się nieznany numer. Będzie bowiem pewny, że dzwonią do niego z jednej z tych natrętnych firm, by coś mu sprzedać! Jak na ironię losu Dorota pojedzie za Bartkiem do domu Mostowiaków i tam zobaczy go z Natalką, jak dosłownie niesie ją na rękach.

Wstrząśnięta Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wysunie mylny wniosek, że Bartek i Natalka są razem, chcą wziąć ślub, więc jeszcze tego samego wieczoru wyjedzie z Grabiny. Dokąd? Nie wiadomo...

Natalka i Bartek nie będą razem w "M jak miłość". W 1857 odcinku rozwieje jej złudzenia

Tymczasem Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" szczerze porozmawia z Natalką, by rozwiać jej złudzenia, skoro wie już, że go kocha. Uprzedzi przyjaciółkę, że nie przestanie kochać Doroty i nie spocznie, póki nie dowie się, co się z nią stało. Bo nadal nie będzie miał pewności, że Dorota zmarła.

W 1857 odcinku "M jak miłość" Bartek nie dowie się, że Dorota wróciła

W finale 1857 odcinka "M jak miłość" Bartek oddzwoni na nieznajomy numer, nie wiedząc, że to nowy numer Doroty, nie usłyszy komunikat, że abonent jest niedostępny. A to oznacza tylko jedno, Dorota wróci, ale nie odzyska Bartka, bo on nie będzie wiedział, że żona żyje i jest w Polsce po zakończonym leczeniu.

