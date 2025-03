M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1857: Bartek i Natalka spędzą razem ostatnią noc w roku? Intryga Hani rozbije jego małżeństwo z Dorotą? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1857 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) zostanie wciągnięty w niebezpieczną intrygę Hani (Wiktoria Basik), która może rozbić jego małżeństwo z Dorotą (Iwona Rejzner)! Córka Natalii (Dominika Suchecka) zrobi wszystko, by połączyć swoją mamę z Lisieckim, dlatego też w 1857 odcinku "M jak miłość" postanowi zaprosić Bartka do nich na Sylwestra. Policjantka nie będąc niczego świadoma, nawet nie domyśli się, co knuje jej córka. Czy Lisiecki zgodzi się na propozycję Hani i postanowi spędzić ostatnią noc w roku w towarzystwie Natalii i jej dziecka? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z "Kulis serialu M jak miłość" oraz ZDJĘCIA!