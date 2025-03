Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3975: To on zastąpi Radka? Olka wmanewruje Julitę w randkę - ZDJĘCIA

Julita (Dagmara Bryzek) zostanie wmanewrowana w kolejną randkę! Już w 3975 odcinku serialu "Pierwsza miłość" cwana Olka (Klaudia Sokołowska) na siłę pomoże przyjaciółce, chociaż ona wcale nie będzie o to prosić. Zdradziecka ukochana Edwarda (Marek Siudym) zeswata Julitę z pewnym chłopakiem. Wszystko to w zamian za tęsknotę za Radkiem (Karol Biskup), do którego Julita poczuła coś zdecydowanie więcej. Jak przebiegnie spotkanie z tajemniczym nieznajomym? Zobacz ZDJĘCIA!