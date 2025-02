Pierwsza miłość, odcinek 3955: Izabela zabije Michała?! Będzie pewny, że matka Kacpra chce dokończyć swoje dzieło - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3955 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Cwana Izabela będzie triumfować. W 3955 odcinku "Pierwszej miłości" osobiście pofatyguje się do siedziby firmy Wekslera, a pracujący w biurze Michał oniemieje. Matka Kacpra spędziła dość długi czas w zamknięciu, gdzie trafiła po próbie uśmiercenia Domańskiego... Przypomnimy, że matka Kacpra przestała nad sobą panować, wplątała się w wielowarstwowy spisek, a romansowanie z Michałem nie wyszło jej na dobre. Ostatecznie zakradła się do sali szpitalnej z bronią w ręku i wymierzyła w Domańskiego! Została uznana za nieobliczalną, więc wylądowała w szpitalu psychiatrycznym zamiast w zwykłym więzieniu dla kobiet.

Plan Izabeli zadziała. Spotka się z Michałem twarzą w twarz

Plan wyciągnięcia Izabeli z więziennego ośrodka szpitalnego zadziała, bo już w 3955 odcinku "Pierwszej miłości" kobieta będzie wolna i zdecyduje się odwiedzić firmę Wekslera. Oficjalna wersja wypuszczenia Izabeli na wolność brzmi mniej więcej tak, że kobieta potrzebuje czasu, oddechu od zniewolenia, gdyż to bardzo źle wpływa na jej dalsze leczenie psychiczne. Tak to miał przedstawione nieufny Kacper, ale widzowie z pewnością wiedzą, że to bzdura. Wydostanie się Izabeli na wolność to część planu i spisku, w którym lubuje się kobieta.

Michał przerażony widokiem Izabeli. Będzie pewny, że poluje na jego życie!

Widok Izabeli w firmie przerazi Michała. W 3955 odcinku "Pierwszej miłości" nie zniesie tego, iż matka Kacpra patrzy się na niego z cwaniackim uśmieszkiem. Domański spanikuje, złapią go wielkie nerwy i będzie pewny, że podła kobieta poluje na jego życie! Zacznie drżeć o swój los, ale czy słusznie? Plany Izabeli wyjdą na jaw w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".