M jak miłość, odcinek 1862: Julia zemści się na Święcickim! Tak załatwi swojego oprawcę – ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1862 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1862 odcinku „M jak miłość” Julia zyska okazję do zemsty na Święcickim, który wcześniej zaatakował ją w trakcie spaceru po Grabinie. Przypomnijmy, że sąsiad Budzyńskich, przez pelerynę, którą Magda pożyczyła byłej kochance Andrzeja, pomylił kobiety i w efekcie to Malicką zepchnął do rzeki. A gdy się we wszystkim zorientował, to było już późno.

Ale mimo tego, zadbał o to, aby zapewnić sobie alibi, dzięki czemu policja nie doszła do tego, że to on stał za atakiem, mimo iż zaczął to podejrzewać sam Budzyński. Jednak to okazało się za mało do zatrzymania żądnego zemsty Święcickiego, który w 1862 odcinku „M jak miłość”, pod wpływem alkoholu, znów zaatakuje, ale tym razem już Budzyńską!

Julia załatwi Święcickiego w 1862 odcinku „M jak miłość”!

W 1862 odcinku „M jak miłość” Święcicki zakradnie się do Siedliska Budzyńskich pod nieobecność Andrzeja! Zamaskowany sąsiad zaskoczy Magdę i zajdzie ją od tyłu z pogrzebaczem od kominka, czym nieźle ją przerazi. Do tego stopnia, że przerażona Budzyńska potknie się o krzesło i upadnie, dzięki czemu mężczyzna będzie miał ją w garści.

Ale wtedy zupełnie niespodziewanie do akcji w 1862 odcinku „M jak miłość” wkroczy Julia, która stanie w obronie Magdy! Malicka rzuci się na bandytę i wypchnie mu z ręki metalowy kij, który sama chwyci i wbije mu w nogę, dzięki czemu nieźle go urządzi. Do tego stopnia, że obolały i zakrwawiony Święcicki natychmiast ucieknie, bojąc się kolejnego ciosu!

Sąsiad Budzyńskich dostanie za swoje w 1862 odcinku „M jak miłość”!

I w ten sposób w 1862 odcinku „M jak miłość” Malicka nieświadomie zemści się na Święcickim, którego przypadkowo sama wcześniej padnie ofiarą. Oczywiście, w momencie ataku, a raczej obrony, Julia nie będzie wiedziała, że to ten sam mężczyzna, który wcześniej wepchnął ją do rzeki.

Ale Budzyńscy pewnie w końcu się tego domyślą, gdyż zbyt dużo będzie tych ataków na Magdę, a żona Andrzeja będzie mieć przecież tylko jednego wroga w osobie sąsiada Kacpra (Bartosz Ziewiec), który przecież przysiągł jej zemstę. I tą ostateczną postanowi w końcu wykonać w 1862 odcinku „M jak miłość”, ale w efekcie sam padnie jej ofiarą i skończy z rozwaloną nogą, którą załatwi mu właśni Julia! Ta, którą wcześniej sam zaatakował!