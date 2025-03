M jak miłość, odcinek 1860: Iza ofiarą psychola Radka! Przyzna się Marcinowi, że mąż ją uderzył - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1856: Tak Jakub dowie się, że Kasia zdradziła go z Mariuszem. Wróci do domu i wszystko będzie jasne - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koszmar Izy, które sprawcą okaże się Radek już w 1860 odcinku "M jak miłość" zbliży ją do Marcina. I znów powtórzy się historia sprzed lat. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Iza źle ulokowała swoje uczucia. Przed laty Iza była żoną Artura Skalskiego, chorego psychicznie tyrana, który długo się nad nią znęcał, zastraszał, terroryzował, a nawet uwięził w domu za miastem, by Marcin jej nie znalazł.

Radek w 1860 odcinku "M jak miłość" okaże się psychopatą jak Artur Skalski

Małżeństwo Izy i Artura doprowadziło do najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii "M jak miłość". Jesienią 2019 roku psychopata Skalski chciał zabić Izę przy jej dzieciach, podczas rodzinnego wyjazdu Chodakowskich do domku nad jeziorem. Wówczas Izę uratował Olek (Maurycy Popiel), który zabił Artura w obronie własnej.

Po tym horrorze w "M jak miłość" wydawało się, że Iza nie trafi już więcej na takiego potwora jak Artur. Ale kiedy pojawił się Radek stało się jasne, że ma wiele cech wspólnych z psycholem Skalskim. Fani serialu od razu rozszyfrowali zamiary Radka wobec Izy i zaczęli snuć domysły, że wcześniej czy później pożałuje, że dla wpakował się w związek z tak podłym człowiekiem.

Tak przebiegły Radek w "M jak miłość" rozkochał w sobie Izę. Od początku coś z nim było nie tak!

Od samego początku znajomości Izy i Radka w "M jak miłość" stało się jasne, że ambitny dziennikarz z "Głosu Gródka" to sprytny manipulant, który nie cofnie się przed nim, by zdobyć "ukochaną" kobietę! Rozbił małżeństwo Izy i Marcina, bo bez większego trudu wmówił kobiecie, że są sobie przeznaczeni. Przebiegły Radek opłacił nawet Cygankę, żeby wywróżyła Izie piękną przyszłość z nim u boku. Radkiem.

Jakiś czas temu zdrada Radka w "M jak miłość" doprowadziła do rozstania z Izą. Zdradzona Chodakowska odeszła od męża, ale ten błagał o drugą szansę, więc zgodziła się do niego wrócić. Ale dość szybko pożałuje tej decyzji, bo z Radka wyjdzie prawdziwy potwór, który zrobi z Izy swoją ofiarę!

Szymek w 1859 odcinku "M jak miłość" powie Marcinowi, co się dzieje między Izą i Radkiem

A zacznie się od tego, że w 1859 odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się od Szymka, że Iza i Radek znowu się kłócą. Syn Chodakowskiego poprosi go o interwencję, bo nie będzie mógł bezczynnie patrzeć jak mama znów płacze przez ojczyma, jak cierpi podczas tych awantur. Niestety Iza nie zdoła ukryć przed dziećmi krzywdy, którą wyrządzi jej Radek. W grę będzie wchodziło także bezpieczeństwo Szymka i Mai.

Radek w 1860 odcinku "M jak miłość" urządzi piekło Izie i dzieciom

Aż wreszcie w 1860 odcinku "M jak miłość" Marcin zorientuje się, że dzieci boją się Radka, że nie chcę spędzać czasu z matką i ojczymem w ich mieszkaniu, bo czują lęk przed nieobliczalnym mężczyzną. Dla Marcina stanie się jasne, że Iza może być ofiarą przemocy domowej, że Radek znęca się nad nią tak, jak kiedyś Artur Skalski.

W 1860 odcinku "M jak miłość" Marcin nie pozwoli na to, żeby Radek skrzywdził jego dzieci

Kiedy w 1860 odcinku "M jak miłość" Iza zjawi się w "Bistro Nasz Zielony Sad" wybuchnie płaczem w obecności Marcina i Kamy (Michalina Sosna). Początkowo jednak próbuje im wmówić, że ma tylko trochę problemów z Radkiem. Ale będzie go broniła, że nigdy nie krzyknął na Szymka i Maję.

- Nie sądziłam, że dzieci tak to przeżywają... On nigdy nie podniósł na Szymka i Maję głosu, jeśli już to na mnie - wyjawi Iza, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Jednak Marcin w 1860 odcinku "M jak miłość" nie odpuści, bo będzie chodziło o dobro dzieci. Zapewni byłą żonę, że nie chciał się wtrącać w jej życie, ale teraz musi.

- Nie będę cię pouczał, nie mam prawa... To twoje życie, twoje decyzje. Ale jednego nie odpuszczę. Sama widzisz, czarno na białym... jak to wszystko, te wasze awantury, kłótnie, odbijają się na dzieciach. Tak dalej być nie może - przyzna Chodakowski.

Marcin zabierze dzieci od Izy w 1860 odcinku "M jak miłość"

Po chwili Marcin w 1860 odcinku "M jak miłość" zaproponuje Izie, że weźmie Szymka i Maje do siebie! Zabierze dzieci od byłej żony, by nie musiały patrzeć na to, co wyrabia Radek.

- Najlepiej będzie, jeśli Szymek i Maja zamieszkają teraz z nami. Przynajmniej przez jakiś czas, zanim z Radkiem nie wyprostujecie sobie tego wszystkiego...

Zapłakana Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" przyzna się Marcinowi, że Radek ją uderzył

Wreszcie Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" powie prawdę o tym, jaki koszmar przeżywa przez Radka. Najpierw zaprzeczy, że Radek ją uderzył, ale po chwil wybuchnie płaczem.

- Tylko raz. I właściwie nie uderzył mnie, tylko popchnął... Ale to była moja wina, bo go zdenerwowałam. Nie powinnam była na niego krzyczeć...

Nic dziwnego, że w 1860 odcinku "M jak miłość" Marcin nie zapanuje nad gniewem. Będzie musiał jej pomóc, by ratować nie tylko Izę, ale także ich dzieci. - Nie daruję mu!

- Marcin, proszę cię, błagam... Nic z tym nie rób! Niepotrzebnie o tym powiedziałam, to są nasze sprawy, nie wtrącaj się. Obiecaj mi to, dobrze? - zacznie szlochać Iza, ale Chodakowski tak tego na pewno nie zostawi!

M jak miłość. Toksyczna przyjaźń Lenki z Sarą! Weźmie na siebie winy sprytnej manipulantki, która chce jej odbić Grześka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: