M jak miłość, odcinek 1850: Iza zdradzona przez Radka poszuka wsparcia u Kamy. Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

Zdrada Radka wyjdzie na jaw w 1850 odcinku "M jak miłość", bo Iza poszuka wtedy wsparcia u Kamy! Obecna ukochana jej byłego męża, która jeszcze do niedawna była rywalką Izy teraz stanie się powierniczką wstydliwych sekretów Chodakowskiej, przyjaciółką od serca. Jak to możliwe, że między Izą i Kamą zapanują tak życzliwe, przyjacielskie relacje?

Kama przyjaciółką i wsparciem Izy w 1850 odcinku "M jak miłość"

Zanosiło się na to już kilka miesięcy temu w "M jak miłość", podczas poszukiwań zaginionego Marcina, gdy Kama pomagała Izie w opiece nad dziećmi, bo już wtedy pojawiły się problemy z Radkiem. A ponieważ Chodakowska innych przyjaciółek nie ma, to Kama będzie dla niej jedynym oparciem w ciężkich chwilach.

Zdrada Radka wyjdzie na jaw w 1850 odcinku "M jak miłość"! Zrobił Izie to samo, co ona Marcinowi

To do ukochanej Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość" jego była żona zwróci się po radę, bo nie będzie wiedziała, co robić z niewiernym Radkiem. Jak podaje światseriali.interia.pl dopiero teraz Iza powie głośno, że Radek ją zdradził z inną kobietą, z którą połączyła go nie tylko praca. Historia się powtórzy, bo przecież mężatkę Izę też uwiódł, kiedy pracowali razem w redakcji "Głosu Gródka", a ona była jego przełożoną. Posunął się nawet do podstępu, by ją w sobie rozkochać.

Czy Iza wróci do zdradzieckiego Radka w 1850 odcinku "M jak miłość"?

Zdradzona Iza w 1850 odcinku "M jak miłość" wyżal się Kamie, że Radek błaga o drugą szansę, że chce do niej wrócić i nadal tworzyć rodzinę z dziećmi jej i Marcina. Jednak po skoku w bok męża Iza nie będzie wiedziała, czy jeszcze go chce.

M jak miłość. Kama wypowie Martynie wojnę o Marcina! Znów wykorzysta nałóg, by wzbudzić jego litość

- To nie jest tak, że już nic do niego nie czuję, ale po tym, co się stało... Nie wiem, czy będę umiała jeszcze mu zaufać. Radek zarzeka się, że tamto to była tylko chwila zapomnienia, że dopiero teraz naprawdę docenił, co nas łączy. Ale kiedy w grę wchodzi inna kobieta ciężko to później posklejać. Zostaje osad, pęknięcie, niepewność - wyzna Iza, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Zdrada Radka jak zdrada Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość"

Zdrada Radka w 1850 odcinku "M jak miłość" w szczególny sposób połączy Izę z Kamą, która doskonale będzie wiedziała co czuje jej nowa przyjaciółka. Bo o zdradzie Marcina z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) też nie zapomni.

- Nasza sytuacja była oczywiście zupełnie inna. Marcin przecież nie zrobił tego świadomie, ale mimo wszystko... - przyzna Kama, która będzie miała nadzieję, że Martyna nigdy już między nimi nie stanie. - Czy Marcin wciąż jest w kontakcie z tamtą kobietą? - zapyta Iza, ale Kama nie będzie miała pewności.

Tego dnia w 1850 odcinku "M jak miłość" Martyna znów da o sobie znać Marcinowi.