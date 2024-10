M jak miłość, odcinek 1824: Kama i Iza przyjaciółkami. Pomoże byłej żonie Marcina w opiece nad Szymkiem i Mają. Zostaną jej już tylko dzieci - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Jakub jako pierwszy dotrze do domu Martyny, ale Marcin nie wpuści go do środka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaźń Kamy i Izy w 1824 odcinku "M jak miłość" to zwrot akcji, którego chyba nikt się nie spodziewa. Zważywszy na to, w którą stronę zmierza wątek poszukiwań cierpiącego na amnezję Marcina. Wiadomo już, że Marcin się odnajdzie, ale nie odzyska pamięci, nie przypomni sobie dawnego życia i co się z tym wiąże Kamy, Izy oraz dzieci.

Iza i Radek rozwiodą się? W 1824 odcinku "M jak miłość" małżeństwo Izy rozpadnie się!

Ale zanim to nastąpi w 1824 odcinku "M jak miłość" Iza będzie potrzebowała pomocy partnerki byłego męża, której do niedawna szczerze nienawidziła. Po powrocie z Holandii do Polski wyda się, że małżeństwo Izy i Radka nieuchronnie zmierza do rozwodu. Niespełna rok po ślubie Iza zrozumie, że popełniła błąd wychodząc za mąż za człowieka, dla którego rodzina nie jest ważna! Bo ona i dzieci przestaną się dla Radka liczyć. Ambitnego dziennikarza przede wszystkim interesuje kariera.

Kama pomoże Izie w opiece nad dziećmi Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ Iza zostanie sama z dziećmi w 1824 odcinku "M jak miłość" zwróci się po pomoc do Kamy! A ona bez zastanowienia zajmie się Szymkiem i Mają, zapewni też Izę o swoim wsparciu, o tym, że puściła w niepamięć wszystkie nieporozumienia między nimi. W takich okolicznościach Kama i Iza zostaną przyjaciółkami.

Obecność Kamy podziała kojąco na Szymka, który w 1824 odcinku "M jak miłość" zapyta wprost, czy jego tata nie żyje. Zbyt długo Iza i Radek go okłamywali, wmawiali chłopcu, że Marcin jest na tajnej misji detektywistycznej, by teraz Szymek zaufał przybranej matce i ojczymowi. Tylko Kamie będzie jeszcze wierzył... Z kolei ona dzięki dzieciom Marcina poczuje, jakby ukochany wciąż przy niej był.

W 1824 odcinku "M jak miłość" Kama zdobędzie się na piękny gest wobec Izy. Przytuli ją do siebie, mimo że Chodakowska będzie miała opory przed tak bliską relacją. Wydaje się, że przyjaźń Kamy i Izy pomoże im przetrwać najgorsze chwile, które wciąż jeszcze przed nimi.