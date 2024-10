M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1824: Iza tylko Kamie wyzna, że związek z Radkiem się rozpada! Ślub to wielka pomyłka

Zaskakująca deklaracja Izy (Adriana Kalska) wstrząśnie Kamą (Michalina Sosna) w 1824 odcinku "M jak miłość". Była żona Marcina (Mikołaj Roznerski) właściwie wprost przyzna się do tego, że jej małżeństwo z Radkiem (Philippe Tłokiński) to pomyłka. Co prawda, całkiem niedawno powiedzieli sobie "tak", ale już od jakiegoś czasu można było wyczuć, że nie jest między nimi kolorowo. Zdziwiona Kama w 1824 odcinku "M jak miłość" wysłucha problemów Izy, której związek chyli się ku upadkowi...