Pierwsza miłość, odcinek 4140: Marysia odzyska przytomność i zobaczy Teresę! Pogrąży matkę Kingi? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-01-12 18:04

W 4140 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia (Aneta Zając) dojdzie do siebie po wybudzeniu ze śpiączki. Jednak kiedy odzyska przytomność nie wszystko sobie przypomni. Czy to oznacza, że straci pamięć po upadku ze schodów w domu Izabeli (Olga Bończyk) i próbie zabójstwa? Niezupełnie, ale będzie niewiele pamiętała z ostatnich wydarzeń. Do czasu aż w klinice zobaczy żywą Teresę (Ewa Skibińska). Na widok matki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) czeka ją kolejny wstrząs. Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.

"Pierwsza miłość" odcinek 4140 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Stan Marysi poprawi się w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" tuż po tym jak wybudzi się ze śpiączki. Zobaczy blisko siebie Kacpra (Damian Kulec) i powoli zacznie do niej docierać, jak długo była nieprzytomna i co się wydarzyło w domu Izabeli Nowaczyk, kiedy znalazła tam ukrywającą się Teresę, a potem spadła ze schodów, bo chciała natychmiast zawiadomić Kingę, że jej matka żyje. 

Rodzina odtrąci Teresę w 4140 odcinku "Pierwszej miłości"

Rodzina Teresy w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie chciała mieć z nią nic wspólnego! Marek Żukowski (Maciej Tomaszewski) wprost powie byłej żonie, co o niej myśli, kiedy dowie się, że ukartowała własną śmierć, żeby psychopata Mateusz Stik (Lesław Żurek) mógł uciec z więzienia! Jedyną osobą, która nie odwróci się od Teresy będzie Kinga...

Marysia zauważy Teresę w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" i przypomni sobie wszystko!

Jak zareaguje Marysia, która w klinice w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" przypadkiem zauważy Teresy i nagle wrócą do niej wspomnienia tego, co się działo w domu Izabeli? W tym momencie przypomni sobie, jak Teresa nie chciała dopuścić do tego, by wydała ją przed Kingą, jak próbowała powstrzymać Marysię, kiedy ta zrozumiała, że Izabela była zamieszana w jej podstęp ze śmiercią. Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4141: Teresa pójdzie siedzieć tak jak Izabela! Skończy w areszcie za sfingowanie własnej śmierci

Czy Marysia w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" pogrąży Teresę?

Dla Marysi w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że matka Kacpra chciała ją zabić, że Izabela chciała wykorzystać jej śpiączkę, by udusić ją poduszką i by ta zbrodnia nigdy nie wyszła na jaw! Uwolni się już od bezwzględnej teściowej morderczyni, ale co z Teresą? Czy pogrąży ją przed wszystkimi? Czy wyjawi Kindze i Kacprowi całą prawdę o tym, co się wydarzyło w domu Izabeli? Wiele na to wskazuje, bo zaraz potem policja aresztuje Teresę! 

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Izabela zabije Marysię? Adriana Kalska dołączy do obsady!

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość, odcinek 4135: Izabela zabije Marysię? Kacper uratuje nieprzyto…
Pierwsza miłość, odcinek 4140: Marysia odzyska przytomność i zobaczy Teresę! Tak zareaguje na widok matki Kingi - ZDJĘCIA
23 zdjęcia