Pierwsza miłość, odcinek 4140: Marysia odzyska przytomność i zobaczy Teresę! Pogrąży matkę Kingi? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4140 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Stan Marysi poprawi się w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" tuż po tym jak wybudzi się ze śpiączki. Zobaczy blisko siebie Kacpra (Damian Kulec) i powoli zacznie do niej docierać, jak długo była nieprzytomna i co się wydarzyło w domu Izabeli Nowaczyk, kiedy znalazła tam ukrywającą się Teresę, a potem spadła ze schodów, bo chciała natychmiast zawiadomić Kingę, że jej matka żyje.

Rodzina odtrąci Teresę w 4140 odcinku "Pierwszej miłości"

Rodzina Teresy w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie chciała mieć z nią nic wspólnego! Marek Żukowski (Maciej Tomaszewski) wprost powie byłej żonie, co o niej myśli, kiedy dowie się, że ukartowała własną śmierć, żeby psychopata Mateusz Stik (Lesław Żurek) mógł uciec z więzienia! Jedyną osobą, która nie odwróci się od Teresy będzie Kinga...

Marysia zauważy Teresę w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" i przypomni sobie wszystko!

Jak zareaguje Marysia, która w klinice w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" przypadkiem zauważy Teresy i nagle wrócą do niej wspomnienia tego, co się działo w domu Izabeli? W tym momencie przypomni sobie, jak Teresa nie chciała dopuścić do tego, by wydała ją przed Kingą, jak próbowała powstrzymać Marysię, kiedy ta zrozumiała, że Izabela była zamieszana w jej podstęp ze śmiercią. Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4141: Teresa pójdzie siedzieć tak jak Izabela! Skończy w areszcie za sfingowanie własnej śmierci

Czy Marysia w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" pogrąży Teresę?

Dla Marysi w 4140 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że matka Kacpra chciała ją zabić, że Izabela chciała wykorzystać jej śpiączkę, by udusić ją poduszką i by ta zbrodnia nigdy nie wyszła na jaw! Uwolni się już od bezwzględnej teściowej morderczyni, ale co z Teresą? Czy pogrąży ją przed wszystkimi? Czy wyjawi Kindze i Kacprowi całą prawdę o tym, co się wydarzyło w domu Izabeli? Wiele na to wskazuje, bo zaraz potem policja aresztuje Teresę!