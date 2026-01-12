Pierwsza miłość, odcinek 4135: Izabela zabije Marysię? Kacper uratuje nieprzytomną żonę w ostatniej chwili i wyrzeknie się matki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4135 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"! Owładnięta żądzą mordu Izabela wyda wyrok śmierci na Marysię. Chociaż stan pogrążonej w śpiączce żony Kacpra będzie się poprawiał z każdym dniem, pojawi się coraz większa szansa, że się wybudzi, bo leki zadziałają i nastąpi znaczna poprawa, Nowaczykowa nie dopuści do tego, że Marysia odzyskała przytomność. Nie cofnie się przed niczym, by pozbyć się synowej, której szczerze nienawidzi.

Izabela udusi Marysię poduszką w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"?

Do próby zabójstwa Marysi dojdzie w 4135 odcinku "Pierwszej miłości". Mimo polecenia Kacpra, by nie zostawiać jego ukochanej z Izabelą, by strzec bezpieczeństwa żony przez cały czas, morderczyni dostanie się do sali chorych w klinice We-Med. Izabela chwyci za poduszkę i zacznie dusić nieprzytomną Marysię. Właśnie wtedy do sali wejdzie Kacper, który powstrzyma matkę przed zabiciem żony!

Kacper nie dopuści do śmierci Marysi w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"

Z pomocą innego lekarza i pielęgniarki w 4135 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper przeprosi reanimację Marysi, której w ostatniej chwili ocali życie. W tym czasie do kliniki We-med wkroczy policja, która aresztuje Izabelę. Zatrzymana Nowaczykowa nie będzie kryła szczęścia, że udało jej się zabić Marysię. Nie podejrzewając nawet, że synowa żyje, że dzięki Kacprowi nie umarła.

Izabela aresztowana w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"! Kacper wyrzeknie się matki

Zdruzgotany okrucieństwem matki Kacper wyrzeknie się jej w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"! Powie Izabeli wprost, że nie chce jej znać, że jej miejsce jest w więzieniu i powinna spędzić za kratkami resztę swoich dni.

Nieświadoma niczego Julka (Dąbrówka Kruk) obudzi się sama w domu i dopadną ją złe przeczucie, że Marysi grozi coś złego...

Po próbie zabójstwa Marysi w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" zemsty na Izabeli będzie chciała dokonać Dominika Porcz (Aneta Zając). Siostra bliźniaczka razem ze wspólniczką Karmą włamie się do domu Nowaczykowej, by go obrobić. Nagle usłyszą dziwne hałasy i jęki. W piwnicy znajdą ledwie żywą Teresą Żukowską (Ewa Skibińska).