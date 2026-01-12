M jak miłość, odcinek 1903: Dimę czeka w Ukrainie wielka kariera. Julia już się cieszy na jego awans – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Spotkanie Magdy i Andrzeja z Julią i Dimą w 1903. odcinku serialu „M jak miłość” będzie niezwykłe, ponieważ okaże się, że Budzyńscy trafią na ich ślub. Kameralny i skromny, ale za to z przyjęciem zorganizowanym przez Kingę (Katarzyna Cichopek) w Naszym Zielonym Sadzie.

Zgrzyty na weselu Julii i Dimy w 1903. odcinku „M jak miłość”?

Magda i Andrzej nie do końca będą się świetnie bawić na weselu Julii i Dimy. Ich miny mówią same na siebie na zdjęciach z 1903. odcinka „M jak miłość”. Na poznanie powodu dla ich zaaferowanego wyglądu musimy jeszcze poczekać.

Budzyńscy dowiedzą się o awansie Dimy w 1903. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1903. odcinku serialu „M jak miłość” Julia wytłumaczy, skąd tak nagła decyzja o weselu – zupełnie nieoczekiwana dla wszystkich gości.

- Mieliśmy zarezerwowaną inną, dość odległą datę, ale nagle dostaliśmy informację, że mają w urzędzie wolny termin... Do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy się uda i czy zmieszczę się w jakąś sukienkę - opowie Julia.

Magda dowie się, że Malicka ma termin porodu wyznaczony na okres przedświąteczny, a Nadia (Mira Fareniuk) z niecierpliwością wyczekuje pojawienia się rodzeństwa. Podczas wesela Magda i Andrzej dowiedzą się o awansie Dimy. Budzyński zapyta, czy po wyjeździe będą bezpieczni, a Julia odpowie, że tak:

- We Lwowie sytuacja jest w miarę stabilna. Dima ma zostać ordynatorem w swoim szpitalu. W ogóle mam poczucie, że wszystko będzie dobrze.

To więc jest główny powód wyprowadzki do Ukrainy – stanowisko ordynatora w szpitalu. To awans. Od wybuchu wojny Dima był lekarzem polowym, a w Polsce – gdzie jeszcze rok wcześniej chciał zostać i pracować – miał posadę w przychodni u Rogowskich. W życiu Nadii również wszystko się zmieni. Czeka ją rozstanie z Magdą. Ale dziewczynka przebrnie przez nie nadzwyczaj dobrze. Dostanie na pamiątkę od Budzyńskiej złoty łańcuszek z serduszkiem.

