M jak miłość, odcinek 1836: Dima już nie wróci na front. Będzie znowu leczył w przychodni Rogowskich - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836. odcinku „M jak miłość” Andrzej rozgniewa Dimę oczekiwaniem, że zerwie z Julią

W 1836. odcinku „M jak miłość”, podczas spaceru w sielskiej scenerii Andrzej, zaniepokojony początkiem romansu Dimy z Julią, zapyta go o plany. Nieświadomy prawdziwej przyczyny zainteresowania Budzyńskiego jego życiem, lekarz odpowie, że wraca do przychodni Rogowskiego. Nie pojedzie już na front, a Artur (Robert Moskwa) bardzo się ucieszył z jego oferty pracy:

- Świetnie mi się tam pracuje. Nadal będę jeździł do Ukrainy, ale skupię się na organizowaniu darów medycznych i ich transporcie. Chcę pracować w Polsce i spędzać więcej czasu z Nadią.

Ponieważ Andrzej nic na to nie powie, Dima zapyta o przyczynę zadawania tych wszystkich pytań. Budzyński odpowie, że Nadia i on są częścią jego rodziny, za co Dima podziękuję mówiąc, jak bardzo to sobie ceni. Podminowany Andrzej oznajmi mu na to podniesionym tonem:

- Jakoś udało nam się to wszystko poukładać. Łatwo nie było i nie chcę, żeby to wszystko teraz szlag trafił.

- O co ci chodzi? - zapyta zaskoczony jego wzburzeniem Dima.

- Raczej o kogo.

Dopiero po chwili lekarz zrozumie, po co to całe dochodzenie:

- Czy ja dobrze zrozumiałem? Ty prosisz mnie, żebym nie spotykał się z Julią, bo miałeś z nią romans?! Dla mnie ta relacja to jest coś bardzo ważnego. Może dlatego i ona i ja gramy w otwarte karty. Andrzej, ja nigdy nie zapomnę tego, co zrobiliście dla mojej córki, ale o to nie możesz mnie prosić.

Romans Julii i Dimy spowoduje u Magdy histerię w 1836. odcinku „M jak miłość”

Kiedy w 1836. odcinku „M jak miłość” Magda pozna prawdę o romansie Dimy i Julii, zacznie się obawiać, że Malicka weźmie dziewczynkę pod opiekę. Będzie krzyczeć, że nie chce prawniczki w ich życiu. Sytuacji nie poprawi to, że Dima postanowi spędzić z Julią i Nadią wakacje nad morzem.