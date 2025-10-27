M jak miłość, odcinek 1888: Julia dla Dimy wyprowadzi się do Lwowa! Odejdą na zawsze z serialu? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Romans Julii i Dimy rozpoczął się i potoczył w „M jak miłość” w spektakularnym tempie. Wystarczyły trzy spotkaniu – wliczając to pierwsze, przypadkowe – i już byli zakochani. Sylwia (Hanna Turnau) usiłowała przestrzec przyjaciółkę przed tym związkiem z uwagi na Magdę i jej relację z Nadią, ale to się jej nie udało.

Dima oszalał na punkcie Julii w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość" Dima zupełnie stracił głowę dla Julii. Magda kompletnie wywietrzała mu z głowy. Od razu zaprosił Malicką na dwutygodniowe wakacje nad morzem i tam zdecydowali, że odtąd będą razem. Nadia z początku nie chciała wyprowadzać się od „cioci Magdy”, ale z czasem przyzwyczaiła się do tego, że razem z Julią i nowym dzieckiem będą tworzyć rodzinę.

Wyjazd Julii, Dimy i Nadii do Lwowa w 1888. odcinku „M jak miłość”

W 1888. odcinku „M jak miłość” po tym, jak Julia zaszła w ciążę z Dimą i zapadła decyzja o ich ślubie, narzeczeni podejmą jeszcze jedno, najważniejsze postanowienie – przeprowadzki do Ukrainy. Magdy to nie uraduje, kiedy się o tym dowie. Malicka pojedzie do niej, by poinformować ją o szczegółach. Powie jej też, że obawia się, że Budzyńska ją znienawidzi za wyjazd za granicę razem z Nadią. Ale usłyszy, że to w ogóle nie wchodzi w grę. Magdzie „jedynie” pęknie serce bez dziewczynki i umrze ze strachu o nią… Julii będzie przykro to słyszeć i postara się ją uspokoić, na tyle na ile będzie to możliwe. Przypomni jej, że zamieszkają we Lwowie, w bezpiecznej, zachodniej Ukrainie. Budzyńska jednak nie bardzo będzie mogła zrozumieć, dlaczego z Dimą zdecydowali się wyprowadzić do kraju, gdzie trwa wojna. Ale Malicka okaże się zdeterminowana rzucić wszystko i jechać za ukochanym:

- Zdarzają mi się nieprzespane noce... Ale dyskutowaliśmy o tym z Dimą, on też proponował taki wariant, że sam wraca do Lwowa, do pracy w szpitalu, a ja będę tutaj i może później do niego dojadę... Ale ja tak nie chcę, Magda. Kocham go i chcę z nim być, na dobre i na złe... Dlatego wyjeżdżamy razem.

Magda jakoś przełknie tę odpowiedź i po raz kolejny poprosi Julię, by dbała o Nadię i w razie pogorszenia się sytuacji wróciła z nią i mężem z powrotem. Malicka jej to przyrzeknie.

W serialu „M jak miłość” zobaczymy ślub Julii i Dimy i ich kameralne wesele w Naszym Zielonym Sadzie, w którym wezmą udział m.in. Budzyńscy oraz Sylwia z Adamem (Jacek Kopczyński). Potem odjadą w siną dal… Czy na zawsze? Czy Malicka już na dobre zniknie z „M jak miłość”…?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl